時間縮短、減少作弊…SAT考試大改版 明起全面數位化

阿拉巴馬州一名高中教師正在向學生解釋電腦SAT測驗的答題方式。(美聯社)

9日參加SAT 考試的高中生將面對全新改版測驗方式。管理SAT考試的美國大學理事會(College Board)稱，新版SAT考試將全面數位化，以適合遠距學習世代；隨著青少年焦慮激增和注意力持續時間有限，為減輕考生壓力，考試時間將從三小時改為兩小時十四分鐘。閱讀文章會短很多，學生有更多時間回答問題，數學考試可使用線上圖形計算機。

大學理事會表示，新版SAT考試與紙本考試一樣嚴格，但考生面對考題時不會那麼緊張。大學理事會公關主任卡拉約爾(Jaslee Carayol) 表示，過動症患者、有閱讀障礙學生以及正在學習英語的學生表示，與早期考試形式相比，「數位化考試更能讓他們保持專注。」

大學理事會指出，以數位方式進行考試也將減少作弊機會，因為很少學生會收到完全相同的應試內容。閱讀和數學考試初期表現良好的考生，在考試過程中會遇到較難的問題。

但這些變化也引來批評。閱讀段落變短，並沒有受到英語教師的普遍歡迎；許多人認為，面對科技持續干擾，學生需要培養更強的閱讀耐力。

SAT考試最新改革正值標準化考試產業陷入困境之際，大多數大學都放棄要求SAT或ACT 等考試成績。大學線上申請系統Common App數據顯示，提交SAT或ACT成績的大學申請者數量，從2019-2020招生週期的76%，驟降至今年的45%。

波士頓大學惠洛克教育與人類發展學院副院長邱吉爾(Mary L. Churchill)說，儘管耶魯大學 、達特茅斯大學和布朗大學最近恢復標準化考試要求，並聲稱分數是學業成功最佳預測指標，但大多數大學不太可能效法。

邱吉爾說，四年制院校平均錄取率為73%，規模較小的大學正面臨招生不足和關門風險；許多招生主管認為，選擇性考試政策可以鼓勵更多人提出申請。