阿富汗陣亡美軍之父怒吼打斷拜登國情咨文 遭帶離與逮捕

阿富汗時陣亡的陸戰隊員之父尼庫伊檔案照。(美聯社)

美國總統拜登 7日晚間向參眾兩院聯席會議發表國情咨文 期間，眾院議場旁聽席上一名男子起身大喊大叫，短暫打斷了他的講話。媒體報導，這名干擾拜登演講的男子是2021年美軍撤出阿富汗 時陣亡的陸戰隊員之父，事後遭到逮捕與被控犯下輕罪（misdemeanor）。

野獸日報與紐約郵報報導，這位「金星」（戰鬥中陣亡的美軍官兵親屬）父親是51歲的尼庫伊（Steve Nikoui），作為佛州聯邦眾議員馬斯特（Brian Mast）邀請的嘉賓出席國情咨文。就在拜登講完「今日的美國比我就職時更安全」，尼庫伊起身朝下高喊「艾比門」（Abbey Gate）、「美國陸戰隊」跟「陸戰隊第一團第二營」。

「艾比門」是阿富汗喀布爾國際機場的一個入口，2021年8月26日遭恐攻組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）派出的自殺炸彈客攻擊，造成170名平民跟13名美軍死亡，其中包括尼庫伊之子、美國陸戰隊上等兵卡里姆（Kareem Nikoui）。

尼庫伊打斷拜登後，國會警察將他帶離議場跟上銬逮捕。警方告訴記者，員警警告尼庫伊停下來，但他持續高喊，因此將他帶走與逮捕，並指控他在國會犯下「推擠、妨礙或造成他人不便」的輕罪。

國會警察發言人表示，這項罪名在國會山莊是「例行公事」，「非法示威或干擾國會的人通常會在繳納50美元罰金後獲釋，因此輕罪指控不用上法庭就可解決」。

尼庫伊在卡里姆陣亡時告訴野獸日報，他認為拜登要負責任，「我怪我自己的軍方領導人…拜登對他撒手不管，就是這樣」。他還說，很高興兒子在川普當總統時加入陸戰隊，「我真的認為這傢伙不想送人去危險的地方」。