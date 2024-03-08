聯航本周內第3次出事 客機降落休士頓後滑出跑道

聯合航空一輛客機8日早降落休士頓國際機場後滑出跑道。(截取自ABC News)

聯合航空一架客機今早出現意外，降落休士頓 機場後滑出跑道，卡在草地上，機上所有乘客就地撤離。

據ABC報導，從田納西州 曼菲斯(Memphis)起飛的聯航波音737 Max 8客機2477在8日早上8時左右降落在休士頓國際機場，在跑道上行駛前往登機口的過程中開出跑道，機身向一側傾斜，其中一側機翼十分靠近地面，並且卡在跑道旁的草地上。

United Airlines Boeing 737 Max veers off the runway while landing in Houston. pic.twitter.com/rb3Ott0nut — Mike Sington (@MikeSington) 2024年3月8日

客機上的160名乘客通過樓梯離開飛機，並由機場大巴接送至航廈內，無人員受傷。

聯航尚未對事故原因做出回應；國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)以及聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)正對此事進行調查。

這是聯航本周第三次出現客機事故。7日，一架聯航波音777-200客機從舊金山國際機場飛往日本大阪，在起飛後輪胎脫落，隨後改道緊急迫降洛杉磯國際機場 。掉落的輪子砸到機場員工停車場，數輛汽車受損；4日，一架聯航波音737-900客機從德州起飛幾分鐘後一個引擎起火，緊急返回機場，無人受傷。