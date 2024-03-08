拜登發表國情咨文 川普批「史上最糟、國家的恥辱」

美國前總統川普即時對拜登的國情咨文做出回應。(美聯社)

美國總統拜登 稍早在國會山莊發表任內最後一次國情咨文演說，談及俄烏戰爭、國會騷亂事件、墮胎問題、經濟及加薩戰爭等議題，前總統川普 也即時對拜登言論做出回應。

川普透過自己的社群媒體「Truth Social」說，「這可能是有史以來最憤怒、最沒有同情心、最糟糕的國情咨文演說。這是我們國家的恥辱！」。

川普駁斥拜登，根本沒有反抗俄羅斯總統普亭，而是把烏克蘭給了普亭。

川普稱，拜登幾乎沒有提到移民或邊境問題，他永遠不會解決這個問題，因為「拜登希望我們的國家充滿移民」，稱犯罪問題將提升至前所未有的水平。

川普表示，「無論假新聞媒體是否願意承認，這場演說中存在巨大的扭曲和謊言，但我們國家的人民明白這點，他們知道 11月5日將是我們國家歷史上最重要的一天！」

另外，川普也趁機嘲諷拜登的外貌和髮型等，像是他講話的時候看起來「好生氣」等，看拜登咳嗽咳不停，川普甚至說「別握拜登的手，他整個晚上都在咳！」

共和黨 則派出該黨歷來最年輕的女性聯邦參議員布里特（Katie Britt）就拜登的國情咨文做出正式回應，有意藉此凸顯拜登的高齡問題。

華爾街日報報導，布里特有著堅定的保守派投票紀錄，被認為是川普的副總統人選。42歲的她甚至不需要說任何一句話，就可以與81歲的拜登形成鮮明對比。

布里特在自家廚房餐桌前代表共和黨發表演說，稱拜登從政時間「比我活著的時間還久」，砲轟他「脫離現實」，不了解美國家庭面臨的困境。

鑑於女性是共和黨的弱點，布里特扮演的角色相對重要；華爾街日報2月21日至28日民調顯示，拜登在30歲以下女性的支持率為60%，川普只有28%，拜登大大領先川普32個百分點。