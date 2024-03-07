川普廣告「拜登連任能活到2029？」 拜登團隊反嗆：病態又瘋狂

川普陣營刊播廣告質疑拜登能否活過2029年，被白宮回批「有病」。(廣告視頻截屏)

拜登 總統7日發表國情咨文 前，前總統川普 陣營推出電視廣告，抨擊拜登高齡、遲鈍，質疑拜登若連任，能否活到2029年；拜登陣營反嗆「病態、瘋狂」，重施失敗的故技。

支持川普的「讓美國再次偉大」(MAGA Inc.)超級政治行動委員會7日斥資50萬元，在全國的MSNBC、有線電視新聞網(CNN)、福斯新聞(Fox News)和極右派保守派媒體「新聞極限」(Newsmax)播放廣告，時間自拜登發表國情咨文前數小時，一直持續到8日早上。

廣告始於拜登2月在白宮發表演說時，一度暫停表示「我想我必須稍微釐清頭緒」，質疑拜登履行第二總統任期職務的能力，以及就算拜登連任「能否活到2029年」。

川普陣營擷取的片段源自拜登在俄國反對黨領袖納瓦尼(Alexei Navalny)逝世後發表的聲明，完整影片顯示拜登談論川普「讓俄國對未繳納足夠軍費的北約(NATO)國家為所欲為」的論述。

拜登停頓後說道「我想我必須稍微釐清頭緒，不是說真的要思考，但容我澄清，一位總統(指川普)這麼說很可恥。」

川普陣營廣告接著告訴觀眾：「我們都看見拜登的弱點，若他贏了，能活到2029年嗎？」

廣告旁白接著說：「真正的問題是，我們容許嗎？」然後出現副總統賀錦麗的笑容畫面。

拜登競選團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)發布聲明，抨擊該廣告是「出自破敗、掙扎陣營的病態且瘋狂之舉」。

穆薩表示，「川普四年前就用這項策略，結果一敗塗地，他必須和數千萬美國人一起收看今晚的國情咨文，便能明白拜登為何能在11月再次勝過他」。

川普這波廣告針對選民關切拜登的一大弱點，國家廣播公司新聞網(NBC News)1月民調顯示，62%登記選民非常憂慮拜登「不具備做第二任總統所需的身心健康條件」，此比率高於去年11月的59%。

近幾周，拜登主動回應外界對他高齡的批評，他接受NBC「賽斯邁耶斯深夜秀」(Late Night with Seth Meyers)訪問時表示，「看看另一個男人，他跟我差不多老」。

無論11月誰勝選，現年81歲的拜登和77歲的川普，都將成為美國史上最高齡當選的總統。