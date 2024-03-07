國會議員控中國藉觀光業掩暴行 籲提高新疆旅遊警示

圖為大年初一，新疆烏魯木齊大巴扎景區人頭攢動。（中新社）

考量到違反人道罪及種族滅絕罪持續在新疆 發生，以及北京利用當地旅遊業掩蓋並延續暴行，美國參眾兩院國會議員今天致函敦促美國國務卿布林肯，將新疆的旅遊警示提升至最高的第4級「不宜前往」。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和委員會共同主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）於信中呼籲布林肯（Antony Blinken）向美國公民 及永久居民、公司等示警，如果參加新疆維吾爾 自治區的旅遊，可能導致暴行犯罪。

兩人表示，突厥裔及具穆斯林背景者前往新疆，會面臨不當拘留、「被消失」、出境禁令及其他嚴重侵犯人權行為的風險。

史密斯及默克利並指出，中國當局投入大筆資金促進新疆旅遊業之際，當地維吾爾族及其他突厥族和穆斯林居民持續面臨不當拘留、強迫勞動及宗教打壓。

聯名信提到，中國官媒及政府支持的社群媒體網紅利用各式各樣的媒體平台在全球宣傳新疆是繁榮幸福之地，與此同時，卻有數千座清真寺遭關閉或摧毀，突厥及穆斯林宗教和文化人士被羈押。

中國近年加速推動新疆地區的文化旅遊，兩人批評這類為旅遊業端出的文化表演為剝削，並指北京想藉此牟利。突厥及穆斯林表演藝術家可能無法拒絕演出，畢竟這樣做可能會面臨羈押或其他形式的懲罰。

史密斯及默克利表示，中國當局摧毀新疆許多歷史悠久的維吾爾社區，其中若干被改造成類似遊樂園的景點，當地居民因此流離失所。

兩人指出，遊客還可享「寄宿家庭」行程，地點包括喀什老城，該城多半在未與維吾爾居民商量下遭拆除重建。一如人權組織「維吾爾人權計畫」（UHRP）所指出，這類寄宿家庭行程「讓外人得以窺視他們（維吾爾人）的私密空間」。

根據信函，近年來，中國當局也藉由寄宿家庭監視維吾爾族及其他突厥裔穆斯林，收集資訊，這些資訊將用以合理化將人關押在大型集中營的行為。有報導指出，突厥裔及穆斯林女性因這類侵入性的計畫遭強暴及性虐待。

兩人提到，美國國務院在針對中國的旅行建議中示警，指美國公民可能會面臨遭中國政府不當拘留的風險。「我們認為，這種風險在新疆更高」。

信函指出，新疆當地官員曾不當拘留維吾爾裔美國人的親屬，並阻止其他維吾爾裔美國人的親屬離開中國與在美親人團聚。維吾爾或其他突厥穆斯林後裔的美國公民前往新疆時，可能會受到特別審查及騷擾，也可能面臨遭不當拘留的風險。

議員們示警，如果未能警告美國人勿前往新疆，可能變相支持粉飾暴行，以及在持續迫害維吾爾人及其他突厥裔穆斯林上推了一把。

兩人今天也分別致函3家旅行業者，要求取消前往新疆的觀光團。