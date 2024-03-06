中國黑幫聯手墨西哥毒梟 送走線客入美國

有報導指稱中國走線人都是付錢給中國籍偷渡集團蛇頭，在安排下非法進入美國。圖為大批中國走線人去年10月墨境非法自加州哈昆巴處進入美境，申請政庇。(美聯社)

來自中國的走線 客人數近日在美墨邊境激增，讓許多民眾感到納悶，不解為何中國公民要走線偷渡 ，許多美國人也想知道這些中國無證客 如何闖關成功。「每日郵報」(DailyMail)網站日前報導，許多中國幫派的「蛇頭」(snakehead)與墨西哥毒梟掛鉤，聯手把走線客送進美國。

報導指出，蛇頭幫派以粗暴的人口走私手段聞名，長年以來透過各種方式將無證移民送進分布於世界各地的國家；蛇頭安排了數以千計的中國公民非法入境美國。

中國走線客採取的第一個步驟是，先透過人口走私仲介敲定偷渡路線，付費數千美元從故鄉出發飛到墨西哥或其他中南美洲城市。接下來會有幫派成員帶領走線客從哪個地點偷渡入境美國。

根據目前規定，拜登政府允許每天1500名無證客透過CBP One手機應用程式預約申請庇護面談，獲得合法入境美國的機會，入境時必須接受拍照建檔。CBP One計畫推出以來雖然引發爭議，迄今已有32萬無證客提出申請

「每日郵報」網站記者上周在聖地牙哥邊境地區觀察發現，使用CBP One計畫合法申請的中國無證移民，入境之後由服務粗魯的計程車司機接走。司機向無證客收取每人1000元至1500元的車資，眾人擠上擁擠的車輛，展開長達三小時的車程。

一般無證移民闖關路途包括泳渡葛蘭德河(Rio Grande)、穿越帶刺鐵絲網，到達美墨邊界時隨身攜帶物品極少。相較之下，某些中國無證客顯得較有派頭，一名中國無證客等候搭乘計程車時抽煙解悶，頭髮一絲不茍，眼睛則盯著智慧型登機箱與手提袋。

前情報官員班斯曼(Todd Bensman)受訪時說，蛇頭幫派在邊境地區活動已有頗長時間，市場需求量大增則讓生意變得應接不暇，「過去幾年，中國的人口走私已經出現改變」。他說，想要走線的中國移民如今可以透過網路或聊天室訊息自行抵達墨西哥，不像以前必須完全仰賴蛇頭。

多名中國無證客在聖地牙哥受訪時坦承，付錢給中國人口走私仲介，換取偷渡路線說明及加州闖關地點的攻略。