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猶他州通過法案 鼓勵教師在教室裡帶槍對付攻擊者

編譯潘勛／綜合6日電
猶他州通過爭議性法案，鼓勵教師取得持搶證照，並且帶槍到教室，碰到校園出現槍手攻擊的情況，可以應付。(美聯社)
猶他州通過爭議性法案，鼓勵教師取得持搶證照，並且帶槍到教室，碰到校園出現槍手攻擊的情況，可以應付。(美聯社)

猶他州通過爭議性法案，鼓勵教師取得持搶證照，並且帶槍到教室，碰到校園出現槍手攻擊的情況，可以應付；法案若獲得州長考克斯(Spencer Cox)簽署，猶他州每年將提供10萬元供訓練教師考取執照之用。

每日郵報(Daily Mail)報導，這項州法法案上周在共和黨占多數的州眾議會通過，已送到州長辦公室。

一些教師推崇這項施政，但反槍人士則批評說，本法案「不切實際，可能很危險。」

「雷克嶺小學」(Lake Ridge Elementary School)教師彼得森(Brian Peterson)表示，槍枝訓練很珍貴，老師們都需要。

共和黨籍的考克斯尚未表示自己會不會在法案簽字，但他說「很擔心校園安全」，支持讓校內人員取得槍枝並且受訓，如此要是碰到最糟糕的事情發生，他們可以迅速反應。

按法案規定，擁有持槍許可的教師可以參加免費的年度訓練，以便保護他們任教的課堂。

這項計畫要「公共安全廳」每年撥款10萬元，如果簽字成為法律，自5月1日起生效。

各郡警長得指派教官教授課程，參訓教師照理每年都要複習。

法案的主要提出人、州眾議員吉曼尼茲(Tim Jimenez)表示，這項措施嚴限於保衛，可以造福現已擁槍但負擔不起戰術訓練的教師。

吉曼尼茲另表示，本法案的目標倒不是派遣老師們在校園走廊上奔跑，如警官般行動。

美國現有16個州允許小學到高中校方雇員攜帶槍枝，猶他州名列其中。猶他州法目前規定，如果獲得校方主管許可，或者擁有私下帶槍許可，就可以攜帶槍枝到校園。

法案也不禁止有許可但不參與訓練計畫的教師帶槍到校園；但是參與訓練的人在學校開槍，只要行動出於善意、沒有重大疏失，得免民事責任。

但猶他州預防槍枝暴力中心表示，不贊成由教育經費裡，撥錢出來支付槍枝訓練。

猶他州 共和黨 眾議員

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