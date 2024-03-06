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波音艙門脫落事件「拒交維修報告」 國會議員斥荒謬

記者張聲肇／即時報導
今年年初，阿拉斯加航空波音737 Max 9客機發生艙門板空中掉落事件，兩個月後，波音公司仍拿不出維修報告，也不配合國家運輸安全委員會的調查。(美聯社)
今年年初，阿拉斯加航空波音737 Max 9客機發生艙門板空中掉落事件，兩個月後，波音公司仍拿不出維修報告，也不配合國家運輸安全委員會的調查。(美聯社)

阿拉斯加航空波音737 Max 9客機艙門板空中掉落，事過2月後，波音公司仍拿不出維修報告，飛安官員和國會議員驚愕之餘，直呼「荒謬」、「無法接受！」

國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍曼迪(Jennifer Homendy)6日報告參院委員會，波音拒絕告訴調查人員，哪些人負責維修從高空掉落地面的艙門板。她說，波音拿不出拆除和重裝門板的檔案，甚至有沒有這方面的紀錄，都說不上來。

「太荒謬了，事過兩個月，我們還看不到那片門板的維修報告或紀錄。讓人擔心(波音公司的)品質保證、品質管理、安全管理體系。」共和黨德州參議員克魯茲在驚愕之餘，直呼「完全無法接受。」

波音該型飛機組裝廠所在地華盛頓州選出的參議員坎特維爾(Maria Cantwell)表示，她會要求波音和NTSB合作，「我們得把這件事情做好，讓調查順利完成，這樣，我們才能找出體系當中，有甚麼需要改進的地方。」

元月5日，阿拉斯加航空公司的波音737 Max 9客機一片機艙門板突然從空中脫落，幸虧駕駛員反應得當，緊急降落，未造成傷亡。製造商波音公司受到各方嚴厲檢視。

NTSB上月初步報告說，去年9月維修人員將門板拆下，以便修復旁邊受損的鉚釘，拴住門板的四顆螺栓後來卻不翼而飛。霍曼迪說，維修鉚釘的工作，是由波音供應商Spirit AeroSystems的承包商所負責，但NTSB至今都還不知道是誰拆除並重裝門板。

霍曼迪說，NTSB一再要求波音提供維修人員的姓名，波音硬是不給，率領25人調查此事的波音公司經理請病假，找不到人詢問此事，紀錄維修人員工作情況的監視器畫面也因超過30天而被刪除；雖然應該有相關書面紀錄，但波音就是不提供。

參議員 德州 參院

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