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CDC官宣新冠患者不必隔離5天 燒退24小時即可正常活動

本報記者張聲肇
CDC終止已實施四年的新冠確診者必須隔離五天的抗疫規定。(美聯社)
CDC終止已實施四年的新冠確診者必須隔離五天的抗疫規定。(美聯社)

CDC在1日表示，新冠或其他呼吸道病毒感染者不必隔離5天即可上班上學，呼吸道疾病患者發燒未服藥燒退24小時或症狀改善後，即可正常活動。

疾病防治中心雖然放寬防疫標準，仍提醒患者5天內不要近距離接觸他人，要戴口罩，改善室內空氣，做好勤洗手等個人衛生，咳嗽或噴嚏時要掩蓋口鼻。

CDC主任柯恩（Mandy Cohen）説，前述防疫規定，適用於感染新冠肺炎，流行性感冒和呼吸道融合病毒等患者，做到並不困難。

柯恩說，今年冬季新冠染疫住院與死亡的人數，比過去幾年大為減少，而染疫住院者絕大多數是沒有打最新疫苗的人。她說，疫苗也有降低長新冠症的功效。

CDC上一次改變新冠防疫規定是兩年前奧米克榮變種病毒株肆虐時，隔離期從10天縮為5天。

CDC呼吸道病毒對應小組組長傑克遜（Brendon Jackson ）説，統一各種呼吸道疾病防疫規定的理由是，這些疾病病毒的擴散原理類似，因此可用同樣的方法防治。

外部專家贊同CDC的看法。傳染病專家高恩德（Celine Gounder）認為CDC改變的有道理，因為大家都不再檢測是否感染病毒，『如果你不知道感染了哪一種病毒，你怎麼知道要遵守防新冠病毒？還是防融合性病毒擴散的規定？』

可是，也有專家擔心，CDC此舉可能導致民眾輕忽，認為新冠不再是威脅；免隔離5天，更可能讓業主施壓員工，在他們還沒完全康復之前，就強迫他們趕快回去上班。

高恩德也注意到，多數工作場所的空氣品質並沒有改善多少，而戴口罩並不是多數人可以接受的社交習慣。

她說，CDC的新規定會讓患者承受很大的壓力，把公衛事件當作個人的責任。她建議公私機構提供免費口罩，幫助大家實現防疫新規定。

北卡州麥克倫堡郡公衛局長瑞納德華盛頓（Raynard Washington）也認為官方應持續強調，新冠病毒仍是嚴重的公共威脅。

CDC 防疫 口罩

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