山體滑坡 居民自建房懸崖邊搖搖欲墜 航拍圖駭人

加州居民艾倫·阿薩維(Alan Ashavi)的房產受到氣候影響，在山體滑坡後控面臨倒塌風險。(路透)

66歲的加州 居民艾倫·阿薩維(Alan Ashavi)在聖克里門(San Clemente)一個懸崖邊上擁有一棟景色壯觀的房屋，花了12年建設，但是自從氣候現象「大氣河流」(atmospheric river)去年頻頻衝擊加州海岸線，阿薩維很多鄰居的房產都受到影響，他本人的自建住宅上個月也不幸受到牽連，房子底下出現山體滑坡，目前搖搖欲墜。

路透社報導，擔心房子倒塌的他，目前每天甚至每個小時都會去看房子情況，「我知道今年是聖嬰(El Nino)年，降雨會很多，所以已經預料到房子會出問題。」

根據航拍圖，阿薩維房子所在地面出現嚴重山體滑坡，導致他後院泳池目前等同在懸崖邊上，底下的土地哪怕再挪一寸，建築都要立即崩塌。

在不遠處的達納角(Dana Point)，航拍圖也記錄下，三棟價值有幾百萬的別墅，也在山體滑坡之下搖搖欲墜，面臨倒塌風險。

達納角(Dana Point)三棟幾百萬的別墅，在山體滑坡之下搖搖欲墜。(美聯社)

2月5日，一場風暴席捲加州，帶來暴雨 和颶風 級別的狂風，最開始讓超過一百萬住戶停電，且已經是近一個星期以來襲擊加州的第二次大氣河流。氣象學家預測，如果氣候變化按照目前的速度繼續，像這樣的氣候現象在接下來百年間只會越來越頻繁地襲擊加州。