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華裔科學家報導惹議 記者拒透露消息來源日罰800元

5萬現金親手奉上 理財作家被「中情局特工」詐騙

佛州建超級電腦中心 這項禁令卻讓許多AI專家吃閉門羹

記者顏伶如／即時報導
德桑提斯(Ron DeSantis)曾說希望吸引來自各地的人工智慧(AI)頂尖人才，但他的反中政策則讓中國AI專家連到佛州都不得其門而入。（美聯社）
德桑提斯(Ron DeSantis)曾說希望吸引來自各地的人工智慧(AI)頂尖人才，但他的反中政策則讓中國AI專家連到佛州都不得其門而入。（美聯社）

「財星」(Fortune)雜誌報導，輝達(NVIDIA)共同創辦人馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)為了回饋母校佛羅里達大學(University of Florida)，在學校成立耗資7000萬元、全球規模最大的超級電腦(supercomputers)，消息宣布時佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)曾說將吸引來自各地的人工智慧(AI)頂尖人才，但計畫推出四年後的現在，德桑提斯的反中政策則讓中國AI專家連到佛州都不得其門而入。

名稱為HiPerGator AI的超級電腦採用輝達的人工智慧處理器，馬拉科夫斯基的目標是讓母校晉升學術圈裡的電腦研究翹楚。馬拉科夫斯基與輝達各自為超級電腦出資2500萬元，佛羅里達大學則投入2000萬元。

報導指出，除了佛羅里達大學之外，其他佛州大學也希望使用HiPerGator AI做為癌症新藥研發，但多位教授透露，研究工作遭受阻礙，因為德桑提斯推出法規，禁止來自七個「可疑」國家的研究人員到佛州，擁有許多優秀AI專家的中國與伊朗也列名其中。

佛羅里達大學教職人員委員會主席、法律教授萊特(Danaya Wright)指出，德桑提斯的法令愚昧，不合理的原因很多，「現實情況是，我們應該吸引人才，不是把人送走」。

萊特表示，某些教職人員將受到法令影響，研究工作受到阻撓，心血成果退步好幾年。

報導指出，數百名佛羅里達大學教授已經向包括校長賽瑟(Ben Sasse)在內的學校高層提交陳情書，希望校方設法為禁令鬆綁。前任共和黨內布拉斯加州聯邦參議員賽瑟則拒絕對媒體發表評論。

對沖基金Citadel創辦人、億萬富豪葛里芬(Kenneth Griffin)是邁阿密居民，去年透過遊說行動成功推翻了佛州禁止中國公民投資房地產的禁令。

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