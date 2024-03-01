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華裔科學家報導惹議 記者拒透露消息來源日罰800元

記者顏伶如／即時報導
FBI總部。（美聯社）
FBI總部。（美聯社）

資深電視記者凱薩琳‧賀瑞吉(Catherine Herridge)2017年任職福斯新聞網(Fox News)期間，指稱華裔科學家陳燕平(Yanping Chen)遭聯邦調查局(FBI)調查的報導內容引發爭議。聯邦法官去年8月命令公布採訪消息來源，但賀瑞吉始終拒絕配合，2月29日被判藐視法院，直到交待消息來源為止，每天開罰800元。

不過，華府特區聯邦法院法官庫柏(Christopher R. Cooper)同意刑責30天延緩執行，讓賀瑞吉有時間提出上訴。

59歲的賀瑞吉離開福斯新聞網之後跳槽哥倫比亞廣播公司(CBS)，前陣子遭到裁員。

賀瑞吉先前請求法官從輕量刑，罰金訂為每日1元，但遭庫柏駁回。庫柏在裁決書中寫道，微不足道的懲罰不符民事藐視(civil contempt)的基本精神，法院命令必須遵守。

庫柏指出，倘若允許持續違背法院命令的賀瑞吉只須繳交低額罰金，基本上等於損害陳燕平受到隱私法保護的權利。

賀瑞吉辯護律師菲爾賓(Patrick Philbin)表示，賀瑞吉無法認同法官裁決，打算上訴。

福斯新聞網發表聲明寫道，記者為了保護消息來源卻被判處藐視法院，將對新聞界造成嚴重的寒蟬效應。

華盛頓郵報29日報導，陳燕平曾被調查是否對軍職服務陳述不實、任職學校資料庫是否會被中國取得，但從來不曾被起訴。賀瑞吉報導曝光後，陳燕平2018年對聯邦調查局、司法部、國防部、國土安全部等機關提告侵犯隱私。

賀瑞吉2023年9月提供審前宣誓供證(deposition)時，援引憲法第一修正案權利，不願回答陳燕平律師對於報導內容如何取得的多次詢問。

2001年入籍成為美國公民的陳燕平，1998年在維吉尼亞州阿靈頓創立管理與技術大學(University of Management and Technology)，為在職成年人提供大學、研究生教育。聯邦調查局經過6年調查，2016年告知陳燕平一切清白，不會提出任何指控。

陳燕平律師菲利普斯(Andrew C. Phillips)29日發表聲明中指出，法院做出重要判決，確保濫用權力的政府官員將面臨法律究責。

維吉尼亞州 華府特區 司法部

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