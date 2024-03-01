阿拉巴馬最高院裁決冷凍胚胎=兒童 州議會立法保障相關醫護免責

阿拉巴馬州最高法院認定冷凍胚胎等同兒童，引起爭議；州議會29日通過立法，保護提供體外人工受精服務的診所醫護人員免負法律責任。圖為支持體外人工受精的群眾28日在阿拉巴馬州議會外聚集示威。(美聯社)

阿拉巴馬州 最高法院認定冷凍胚胎等同兒童，導致一些提供體外人工受精服務的診所為避免訴訟風險而中止業務。州議會今天通過立法，保護這類診所的醫護人員免負法律責任。

體外人工受精（IVF）議題很可能成為今年11月總統大選前的一大熱門話題。

法新社報導，根據阿拉巴馬州議會官方網站，為個人和實體在胚胎受損或遭毀壞的案件中「提供民事和刑事豁免」的法案，已獲得共和黨 掌控的參眾議會通過。

保守的阿拉巴馬州共和黨籍州長艾維（Kay Ivey）已表態支持保護體外人工受精療程，預料將簽署這項法案成法。

在阿拉巴馬州最高法院做出冷凍胚胎等同兒童的裁決後，前總統川普等一票共和黨人擔心引發政治風險，紛紛與這項裁決畫清界線。川普很有可能再次代表共和黨參加總統大選。

現任總統拜登率領的民主黨人將維護生育權視為今年選戰核心。在一些嚴格禁止墮胎 的保守州，女性有時可能面臨懷孕危及性命卻難以獲得緊急照護的問題。

聯邦最高法院以保守派大法官居多數，於2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決，終結對墮胎權近50年的憲法保障。

今年2月，有3對夫妻的冷凍胚胎被一名闖入生殖診所低溫儲存室的患者不慎掉到地上而毀壞，因此控告診所。下級法院認為，冷凍胚胎不能被視為「人」或「兒童」，駁回他們的過失致死主張。但阿拉巴馬州最高法院認定「未成年人過失致死法」適用於未出生的兒童。

阿拉巴馬州數家生殖診所隨即宣布暫停體外人工受精療程，以避免新的法律風險。

阿拉巴馬州最高法院的決定提到2018年州憲法增修條文，即「承認、宣告、確認本州公共政策是認可並支持未出世生命的神聖性和未出世兒童的權利，包括生命權」；這意味著州議會剛通過的法案或許只能暫時解決問題，除非阿拉巴馬州修憲。

阿拉巴馬州民主黨籍議員提出修正案，希望規定子宮外孕胚胎不算「未出世生命」或「未出世兒童」，但尚待審議。

阿拉巴馬州的體外人工受精爭議只是「羅訴韋德案」裁決被推翻後的最新後續效應。

德州一群女性即使出現某些危及生命的併發症仍無法終結妊娠，她們控告德州，希望釐清哪些健康狀況可不受當地嚴格的墮胎禁令限制，因為事實證明有些可豁免的情況在實務上行不通。