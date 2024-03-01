我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

阿拉巴馬最高院裁決冷凍胚胎=兒童 州議會立法保障相關醫護免責

中央社／華盛頓29日電
阿拉巴馬州最高法院認定冷凍胚胎等同兒童，引起爭議；州議會29日通過立法，保護提供體外人工受精服務的診所醫護人員免負法律責任。圖為支持體外人工受精的群眾28日在阿拉巴馬州議會外聚集示威。(美聯社)
阿拉巴馬州最高法院認定冷凍胚胎等同兒童，引起爭議；州議會29日通過立法，保護提供體外人工受精服務的診所醫護人員免負法律責任。圖為支持體外人工受精的群眾28日在阿拉巴馬州議會外聚集示威。(美聯社)

阿拉巴馬州最高法院認定冷凍胚胎等同兒童，導致一些提供體外人工受精服務的診所為避免訴訟風險而中止業務。州議會今天通過立法，保護這類診所的醫護人員免負法律責任。

體外人工受精（IVF）議題很可能成為今年11月總統大選前的一大熱門話題。

法新社報導，根據阿拉巴馬州議會官方網站，為個人和實體在胚胎受損或遭毀壞的案件中「提供民事和刑事豁免」的法案，已獲得共和黨掌控的參眾議會通過。

保守的阿拉巴馬州共和黨籍州長艾維（Kay Ivey）已表態支持保護體外人工受精療程，預料將簽署這項法案成法。

在阿拉巴馬州最高法院做出冷凍胚胎等同兒童的裁決後，前總統川普等一票共和黨人擔心引發政治風險，紛紛與這項裁決畫清界線。川普很有可能再次代表共和黨參加總統大選。

現任總統拜登率領的民主黨人將維護生育權視為今年選戰核心。在一些嚴格禁止墮胎的保守州，女性有時可能面臨懷孕危及性命卻難以獲得緊急照護的問題。

聯邦最高法院以保守派大法官居多數，於2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決，終結對墮胎權近50年的憲法保障。

今年2月，有3對夫妻的冷凍胚胎被一名闖入生殖診所低溫儲存室的患者不慎掉到地上而毀壞，因此控告診所。下級法院認為，冷凍胚胎不能被視為「人」或「兒童」，駁回他們的過失致死主張。但阿拉巴馬州最高法院認定「未成年人過失致死法」適用於未出生的兒童。

阿拉巴馬州數家生殖診所隨即宣布暫停體外人工受精療程，以避免新的法律風險。

阿拉巴馬州最高法院的決定提到2018年州憲法增修條文，即「承認、宣告、確認本州公共政策是認可並支持未出世生命的神聖性和未出世兒童的權利，包括生命權」；這意味著州議會剛通過的法案或許只能暫時解決問題，除非阿拉巴馬州修憲。

阿拉巴馬州民主黨籍議員提出修正案，希望規定子宮外孕胚胎不算「未出世生命」或「未出世兒童」，但尚待審議。

阿拉巴馬州的體外人工受精爭議只是「羅訴韋德案」裁決被推翻後的最新後續效應。

德州一群女性即使出現某些危及生命的併發症仍無法終結妊娠，她們控告德州，希望釐清哪些健康狀況可不受當地嚴格的墮胎禁令限制，因為事實證明有些可豁免的情況在實務上行不通。

阿拉巴馬州 共和黨 墮胎

上一則

數年一遇…舊金山加州科學院屍花綻放 民眾排隊「聞香」

延伸閱讀

任立委時辦公室前主任性侵案 高院判林奕華連帶賠123萬

任立委時辦公室前主任性侵案 高院判林奕華連帶賠123萬
伊州庫郡法官裁定 初選選票剔除川普

伊州庫郡法官裁定 初選選票剔除川普
州議會版國會地圖通過 亞裔選區被分割

州議會版國會地圖通過 亞裔選區被分割
試管嬰兒手術業者 阿拉巴馬州提案保護

試管嬰兒手術業者 阿拉巴馬州提案保護

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

2024-02-26 11:47
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

2024-02-24 08:48
小林瑪麗安娜(Mariana Kobayashi)被裁員後，通過一支創意影片吸引谷歌人資注意，最終獲得錄取。(截取自 Mariana Kobayashi YouTube)

被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

2024-02-22 15:23
電動車大廠特斯拉向一間烘焙坊訂了大量的派卻在出貨前一刻棄單，創辦人馬斯克聞訊後承諾彌補。（美聯社）

馬斯克兌現承諾…最後一刻棄單4千個迷你派 烘焙坊獲特斯拉賠材料費

2024-02-27 07:11

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國