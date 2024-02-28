麥肯錫否認曾替中國政府工作 已停用自家網站露餡

全球管理顧問巨擘麥肯錫公司。（路透）

全球管理顧問巨擘麥肯錫公司否認曾替北京工作，卻遭踢爆已經停用網站的企業宣傳提及它曾為中國中央政府提供提振國內消費和醫療政策改革等顧問服務，該公司先前說法再受質疑。

英國「金融時報」（Financial Times）披露，根據2019年關閉的麥肯錫中國網站（mckinseychina.com）企業宣傳網頁，該公司在中國的客戶大約10%是政府機構或非營利團體。

根據存檔的網頁副本，上頭寫道：「麥肯錫（McKinsey）在中國的影響力遠超過我們在企業部門的工作。」這個網站目前會重新導引至麥肯錫的主要國際網頁。

網頁內容還提到：「僅僅在過去10年，我們已經對20個不同的中央、省、市級政府機關提供經濟規畫、城市改造和社會部門議題等廣泛服務。」

網站宣傳內容還提及該公司「已就一系列影響深遠議題向數個中央政府部會提供建議，從規畫醫療改革政策、新一代政府領導人才能和領袖培育計畫，到以刺激國內消費為目的的政策擘畫和具體措施等」。

因為麥肯錫對於中國業務的說法疑似前後不一，部分美國國會議員呼籲禁止聯邦政府和麥肯錫簽署委託計畫。

麥肯錫全球管理合夥人斯特恩菲爾斯（Bob Sternfels）本月在美國國會作證表示，該公司從未替中國中央政府工作。

斯特恩菲爾斯6日說：「就我所知，我們從未為中國共產黨 或中國中央政府做過任何工作。」

至少自2014年到2019年，麥肯錫中國網站上都出現上述關於替中國中央政府部會提供顧問服務的企業宣傳內容，保守派雜誌「國家評論 」（National Review）2022年一篇報導凸顯此一企業宣傳說法。

金融時報本周向麥肯錫詢問上述企業宣傳內容，該公司回覆表示：「提及的停用網站不屬於McKinsey.com，相關內容包含對我們客戶服務的不正確陳述，已於多年前遭到移除。我們維持與之前相同說法，即中國中央政府現在不是，據我們所知，過去也不曾是麥肯錫的客戶。」

中國國營媒體當時報導，麥肯錫對2009年推動的醫療改革確有貢獻。中央人民政府網頁上轉貼新華社報導指出，2007年3月時「為借助外腦，集思廣益」，麥肯錫中國分支是受託提供獨立研究7個機構之一。

官媒「中國青年報」報導，由國家發展和改革委員會與衛生部領導的中國醫療改革協調小組委託麥肯錫和其他機構「進行獨立平行的醫改方案設計」。

據中國官媒「健康時報」，公告立法前，中國官媒於2008年曾就提案細節提問，麥肯錫發言人當時拒絕評論，並搬出「不討論任何和客戶有關議題」的公司政策。

金融時報上周報導，麥肯錫領軍的智庫為中國提供顧問服務，於國家發展和改革委員會2015年敲定第13個5年計畫之際受託研究，分別作出深化企業和軍方合作，以及將外國企業排除在敏感產業之外等建議。

報導指出，那項工作由麥肯錫和清華大學及哥倫比亞大學共同創建的「城市中國計畫」（Urban China Initiative）進行，麥肯錫在中國最資深合夥人之一為專書撰寫序言，並且上呈時任國務院 總理李克強 。

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）今天批評斯特恩菲爾斯在國會作證時，一席麥肯錫從未為中國共產黨或中國中央政府工作的說法是虛假陳述。

霍利致函斯特恩菲爾斯寫到：「那些是強而有力的證詞，很遺憾，對你而言，它們不是事實。」他呼籲麥肯錫提供關於其過去或現在與中國政府合作的「詳盡文件」，包括「城市中國計畫」的工作。

麥肯錫上周表示，「城市中國計畫」不是麥肯錫，拒絕外界「利用麥肯錫沒有撰寫的文件和我們沒有做過的工作，來質疑我們75年來對美國政府的支持。」