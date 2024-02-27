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小兄妹失蹤6年…1水泥封屍1遺體藏行李箱 狠父與女友落網

世界新聞網╱即時報導
小兄妹的父親多明格茲（右圖）及女友明嘉雷斯，警方發布這張照片時，父親仍在逃。（取自普韋布洛警方推特）
小兄妹的父親多明格茲（右圖）及女友明嘉雷斯，警方發布這張照片時，父親仍在逃。（取自普韋布洛警方推特）

科羅拉多州普韋布洛（Pueblo）近來發現2具童屍，女童遭水泥封屍於金屬容器內、男童遺體被藏在行李箱，孩子父親及女友涉重嫌，接連被逮捕依法送辦。

綜合NBC News等媒體報導，科羅拉多州普韋布洛警方1月20日接獲通報，在倉庫內發現1個被填滿水泥的可疑金屬容器，不知道裡面內裝物是什麼東西，警方於22日接手此案時，竟然在容器裡面發現被水泥封著的是一名女童遺體。

警方表示，經調查確認女童是9歲的耶森尼亞（Yesenia Dominguez），隨後審訊女童35歲父親多明格茲（Jesus Dominguez）及他36歲女友明嘉雷斯（Corena Rose Minjarez）。由於女童還有一名哥哥小多明格茲（Jesus Dominguez Jr. ），警方加緊追查其下落。

警方指，親友稱最後一次見到2名孩子是在2018年，此後已沒見過兩人；警方審視監視器後發現，明嘉雷斯的車子本月6日停在報廢場，並在後車廂拉出一個行李箱，疑似10歲小多明格茲的遺體就在行李箱內。警方懷疑明嘉雷斯及孩子父親就是兇手，出勤逮捕明嘉雷斯；並於18日接獲線報，指一名疑似遭通緝男子正站在路邊吃披薩，警方順利逮捕多明格茲，兩人被控一級謀殺、侵害屍體等罪名。

科羅拉多州 通緝

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