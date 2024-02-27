密州初選登場 惠特默：拜登抗議票估計「頗有規模」

密西根州初選27日登場，圖為民主黨密州州長惠特默。(美聯社)

2024年大選關鍵「搖擺州 」密西根州初選27日登場，民主黨 密州州長惠特默(Gretchen Whitmer)選前之夜接受國家廣播公司(NBC)專訪時說，選民圈選「未表態」(uncommitted)以對拜登 總統表達不滿的抗議票，預料票數將「頗為可觀」(sizable)，但不至於影響大選整體選情。

拜登對於以色列與哈瑪斯(Hamas)戰爭的處理方式引起批評，密州人口有著頗高比例的阿拉伯裔選民，這場初選被視為選民為拜登打分數的機會。某些倡議人士在選前呼籲民眾在初選選票圈選「未表態」，做為對拜登中東政策投下抗議票。

身為拜登連任競選總部全國共同主席的惠特默，26日晚間受訪時坦承，估計抗議票數將「頗為可觀」。

她說：「每個人都有權利決定對於重要議題如何表態。」

不過，惠特默表示，密州初選的抗議票不至於影響拜登角逐大選的整體選情。

她表示：「密西根州是絕對不能被視為理所當然的一州。全國各地搖擺州當中，背景最為多元化的就是密州。這次初選較以往提前，許多民眾不習慣這麼早就投票。」

報導指出，主張加薩(Gaza)停火的倡議組織「傾聽密西根」(Listen to Michigan)選前針對圈選「未表態」展開宣傳，活動目標是開出1萬張抗議票。

對於媒體聚焦抗議票是否將成為拜登選情告急的觀察指標，拜登競選團隊回應指出，前總統歐巴馬2012年爭取連任時，民主黨初選拿到2萬833張「未表態」選票，2020年大選時，民主黨初選則有1萬9106名選民投下「未表態」，因此1萬張抗議票其實門檻不高。