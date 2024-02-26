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中美晶片競爭 雷蒙多：中國並不羞於表達自己的野心

記者謝守真／即時報導
商務部長雷蒙多稱，為保持領先美國應該確保「晶片法案」的實施。（美聯社）
商務部長雷蒙多稱，為保持領先美國應該確保「晶片法案」的實施。（美聯社）

商務部雷蒙多（Gina Raimondo）近日再談中美晶片戰爭。雷蒙多26日稱，拜登政府目標是在2030年確保美國生產全球20%的前沿晶片，成為最先進半導體晶片的主要製造商。她並指，中國等國家並不羞於表達並且實踐在晶片領域的野心。為保持領先，她認為，美國應該確保「晶片法案」的實施。

觀察者網指出，26日，雷蒙多在美國智庫戰略與國際研究中心發表演說時一度提到中國，並將中美晶片競比喻為「太空競賽」。她指出，「像中國（中國）這樣的其他國家並不羞於表現自己的雄心壯志，且在晶片生產上採取越來越積極的態度」。

雷蒙多強調，美國如果想在核心技術領域保持領先地位，就必須確保「晶片法案」的實施，「我們必須執行每一個細節，必須對我們的願景足夠大膽，這就是為什麼我將之比作『太空競賽』」。

此外，雷蒙多更進一步重申，「中國（中國）並不羞於表現自己的野心」，他們正將資金投入自己的國產晶片製造裡，「這（對美國來說）是一項艱鉅的任務。」不過，她補充，儘管如此，美國的生態系統仍具有巨大優勢，「所有大的晶片客戶，領先的晶片客戶，都是美國人」。隨後，舉出蘋果、輝達、微軟、AMD等大廠。

另，據商務部網站25日新聞稿指出，雷蒙多還提到，「有信心」美國在2030年生產的前沿晶片占全球比例「從0上升到20%」，成為最先進半導體晶片的主要製造商，在全球市場上提高競爭力的同時，也能增強「國家安全」並創造更多就業機會。

路透此前曾提到，由於美國與中國等其他國家之間的巨大製造成本差異，美國半導體產量從1990年的37%下降到去年的12%，先進晶片的生產占比則為零。

報導指，自美國「晶片法案」推出以來，多家半導體大廠宣布在美投資計畫。但近一段時間以來，英特爾、台積電和三星等企業相繼傳出工廠建設延期的消息。外界普遍猜測可能與美政府補貼遲遲不到位有關。

據悉，去年底，當雷蒙多被問及美國商務部將如何回應中國最近取得的晶片製造突破時曾表示，事情發展「令人深感擔憂」，但美國會積極調查，並稱將「採取盡可能最強而有力」的限制行動以保護美國的「國家安全」。

中國外交部發言人毛寧當時就此回應，針對美國對華的晶片出口管制，中方已多次表明立場。美方濫用出口管制措施，嚴重損害中國企業的正當權益，不利於全球晶片產供鏈的穩定，違反市場經濟和公平競爭原則，中方對此堅決反對。「美方多次表示無意對華『脫鉤』，無意阻撓中國經濟的發展，美方應當將這些承諾落到實處。」

晶片 雷蒙多 商務部

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