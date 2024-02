國安用「星盾」通訊在台灣不能用 SpaceX嚴詞否認

馬斯克 旗下的SpaceX 26日表示,該公司「完全遵照所有美國政府合約」,反駁國會議員所稱SpaceX在台灣扣住專為美國國安客戶提供所謂「星盾」(Starshield)的通信服務。

共和黨重量級聯邦眾議員 、中國特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher),24日就星盾的問題致函馬斯克。信中指出,「多方消息來源向委員會透露,星盾在台灣及周邊地區處於停用狀態」,「確保美軍在台灣及其周邊地區擁有強大的通信網路,對於維護美國在印太地區的利益極為重要。」

SpaceX透過X平台答覆如下:「SpaceX完全遵守所有美國政府合約。上周,SpaceX通知特別委員會得到的訊息是錯誤的,但委員會選擇在尋求進一步資訊之前先告知媒體。」

「星盾」計畫去年8月贏得7000萬美元的軍事合約,為國防部數十個合作夥伴提供通信服務。不過,這部門基本在檯面下運作。在2022年末公開發布的網頁上,SpaceX描述「星盾」提供的衛星服務能處理安全通信,收集有關地球的數據或在軌道繞行時為政府攜帶感測器等觀測儀器。

