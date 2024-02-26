趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉。(本報檔案照片)

針對福茂集團董事長兼執行長趙安吉 (Angela Chao)之死，德州 布蘭科郡警長辦公室(Blanco County Sheriff's Office)的一份最新報告稱，趙安吉落水一個多小時後，當地警長、消防員以及其他救援者，才從德州中部一處牧場的池塘內，奮力將她從水中拉出，雖積極搶救仍不治。

而之前瘋傳出事牧場為趙安吉大姊趙小蘭之夫婿、參院 共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)所有，從最新報告顯示，牧場極可能是趙安吉的丈夫布雷耶(Jim Breyer)持有。

這份由布蘭科郡緊急服務第二區一名消防員撰寫長達三頁的報告，經「奧斯汀美國州民報」(Austin American-Statesman)依據「德州公共信息法」(Texas Public Information Act)提出要求後公開。

之前布蘭科郡警長辦公室僅發布了一份簡短聲明，稱該事件是「不幸的意外」，一再拒絕公布導致趙安吉死亡的詳細情況，在現場宣布趙安吉死亡的該郡官員(county justice of the peace)也對媒體多次詢問未做回應。

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此次公開的三頁報告中描述，2月11日午夜前，警長辦公室人員趕到強森市(Johnson City)施奈德巷101號(101 Schneider Lane)，進行一起可能的水上救援事件，公共紀錄顯示，這處房產歸一家信託公司所有，該信託公司與趙安吉的丈夫布雷耶名下一家投資 與公共股權公司在芝加哥的地址相同。

報告顯示，布蘭科郡急救中心負責人說，總部位於布蘭科市的第二消防隊在接到電話後的27分鐘，即約凌晨12時30分趕到現場，當時一些救援人員已經在場，包括來自該郡第一消防隊的醫護人員，這批人員在接到電話後的九分鐘就抵達牧場。

警察以及救護人員接著站上他們相信是淹沒在水中的車上，試圖接近車內的可能受害者，警官彭修恩(Royce Penshorn)在報告中寫道，一名急救人員告訴他，有輛車「完全被淹沒」，車裡有一個人。

在此同時，池塘邊有一個兩人小組尋找其他受害者，但經過搜索，沒有發現任何其他受害者。救援人員並在現場安裝了照明設備。當額外的急救小組趕到時，警員仍在水裡試圖救出趙安吉。

彭修恩在報告中說，一輛拖車也來了，試圖將該部淹水車拖出來，但拖車的鏈條不夠長，無法從池塘的岸邊拉到淹水車。

報告稱，兩名警察後來站在被淹沒的車輛上，要求用工具打破車窗，一名急救人員以及一名消防員因此帶著工具進入車內，他們使用了「多種工具」進入車內，這些工具包括一根Pike Pole、一根消防員用來強行進入的多用途工具Halligan棒。

急救中心負責人奧克利(Benjamin Oakley)說，救援人員在凌晨12時56分，將受害者從車中拉了出來，急救人員對她進行了43分鐘的「進階生命支持」(advanced life support)救援，試圖使她甦醒。

不過，趙安吉後來被宣布當場死亡。

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報告稱，沒有派潛水隊到牧場，奧克利說，布蘭科郡的應急機構沒有潛水隊，因此在需要時，只能依靠臨近的海斯郡(Hays county)、特拉為斯郡(Travis county)的潛水隊支援，他說，這些潛水隊的任務通常是打撈屍體，而不是救援。

根據布郡的網站，布蘭科郡的急救人員包括全職及志願消防員、醫護人員，他們為大片農村地區、小城鎮、學校、公園、狩獵區及高速公路提供服務，他們的服務範圍廣達數百平方哩。

詳細報告連結：https://www.documentcloud.org/documents/24439904-2401912