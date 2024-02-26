剛結束訪台 眾議員莫頓：台灣高層非常關注援烏經費

民主黨麻州聯邦眾議員莫頓(Seth Moulton)。（美聯社）

剛結束訪台行程返抵美國的民主黨麻州聯邦眾議員莫頓(Seth Moulton)26日接受CNN訪問時說，台灣高層官員非常關注美國軍援烏克蘭 經費是否能在國會通過，對於前總統川普 是否可能贏得11月大選也甚為關切。

身為眾院中國特別委員會(House Select Committee on China)成員的莫頓受訪時說，訪問期間拜會台灣政府高層官員，經常被問到烏克蘭軍援能否通過的問題。他說，台灣把烏克蘭軍援視為太平洋地區如果發生衝突，美國將如何介入的風向球，牽動著中國、俄羅斯看待問題的角度。

他說，台灣官員對於烏克蘭軍援為何在國會卡關感到納悶。

莫頓表示，訪問期間還經常被問到美國11月大選的可能發展，某些台灣官員對於川普可能再次上台表現關切，因為川普可能對俄羅斯及中國示弱，但川普選情普遍看好，就連27日即將初選登場的「關鍵州」密西根州，如今都被認為傾向支持川普。

他表示，其實某些共和黨人士在私下談話中，對於川普可能再度執政同樣感到不安。

華爾街日報日前報導，率領此行訪問團的眾院中國特別委員會共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)致函科技富豪馬斯克 (Elon Musk)指出，馬斯克旗下的SpaceX公司的「星盾」(Starshield)部門停止台灣及附近的衛星寬頻服務，可能違反與聯邦政府的簽約義務。

莫頓接受CNN訪問時說，「星盾」停止衛星寬頻之後，使得派駐台灣的美軍人員無法使用服務。他說，馬斯克不應插手地緣政治事務，應該遵守五角大廈政策，提供服務必須能獲得信賴。