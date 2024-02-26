曼欽：邊境危機嚴重 拜登必須宣布進入「緊急狀態」

西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽。(路透)

民主黨 中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)2023年11月宣布不再角逐連任，是否代表第三勢力參加2024年總統大選備受矚目。曼欽26日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，被問到是否願意為拜登 總統背書時語帶保留，僅表示要等「超級星期二」(Super Tuesday)過後再說，但他強調，拜登立場變得過度左傾、偏激，「被極左派拉著走，已經不是2020年選舉的那個拜登」。

曼欽說，美墨邊境問題已經延燒太久，如果因為華府政治對峙，無法針對解決之道獲得共識，拜登就必須宣布進入緊急狀態以鞏固邊境安全。他說：「邊境問題是危機，我真的認為他應該這麼做。」

他指出，只要身為國會多數黨就能讓法案過關的時代已結束，如今必須透過合作與協商才能完成立法。

關鍵「搖擺州」密西根州初選27日將登場，有民主黨人士呼籲選民在民主黨初選圈選「未表態」(uncommitted)，表達對拜登處理以哈衝突的抗議。

曼欽說，企圖鼓吹民眾放棄投票以達到政治施壓的目的，根本是行不通的。

今年11月將投票給拜登或前總統川普？曼欽受訪時回答，絕不會投給川普，「我將盡一切所能，避免他再次上台」。他表示，拜登若想連任就一定要爭取更多中間選民支持才行，「任何事情只要走極端就不會成功，除了搞政治之外」。

民主黨前任佛蒙特州州長狄恩(Howard Dean)26日接受CNN專訪時說，同意曼欽論點的基本概念，贊成拜登動用行政權盡快處理邊境危機，但或許不到宣布進入緊急狀態的程度，可以是發布行政命令。

狄恩說，民主黨內不同路線對於解決邊境問題有不同看法，其實更應該思考的重點是，倘若繼續僵持而讓川普再度執政，後果將會如何。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點