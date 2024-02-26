我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼欽：邊境危機嚴重 拜登必須宣布進入「緊急狀態」

在以色列駐美使館外自焚士兵 傷重過世

曼欽：邊境危機嚴重 拜登必須宣布進入「緊急狀態」

記者顏伶如／即時報導
西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽。(路透)
西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽。(路透)

民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)2023年11月宣布不再角逐連任，是否代表第三勢力參加2024年總統大選備受矚目。曼欽26日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，被問到是否願意為拜登總統背書時語帶保留，僅表示要等「超級星期二」(Super Tuesday)過後再說，但他強調，拜登立場變得過度左傾、偏激，「被極左派拉著走，已經不是2020年選舉的那個拜登」。

曼欽說，美墨邊境問題已經延燒太久，如果因為華府政治對峙，無法針對解決之道獲得共識，拜登就必須宣布進入緊急狀態以鞏固邊境安全。他說：「邊境問題是危機，我真的認為他應該這麼做。」

他指出，只要身為國會多數黨就能讓法案過關的時代已結束，如今必須透過合作與協商才能完成立法。

關鍵「搖擺州」密西根州初選27日將登場，有民主黨人士呼籲選民在民主黨初選圈選「未表態」(uncommitted)，表達對拜登處理以哈衝突的抗議。

曼欽說，企圖鼓吹民眾放棄投票以達到政治施壓的目的，根本是行不通的。

今年11月將投票給拜登或前總統川普？曼欽受訪時回答，絕不會投給川普，「我將盡一切所能，避免他再次上台」。他表示，拜登若想連任就一定要爭取更多中間選民支持才行，「任何事情只要走極端就不會成功，除了搞政治之外」。

民主黨前任佛蒙特州州長狄恩(Howard Dean)26日接受CNN專訪時說，同意曼欽論點的基本概念，贊成拜登動用行政權盡快處理邊境危機，但或許不到宣布進入緊急狀態的程度，可以是發布行政命令。

狄恩說，民主黨內不同路線對於解決邊境問題有不同看法，其實更應該思考的重點是，倘若繼續僵持而讓川普再度執政，後果將會如何。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 曼欽 民主黨

上一則

在以色列駐美使館外自焚士兵 傷重過世

下一則

全國師資短缺 代課老師供不應求 加州代課日薪355元最高

延伸閱讀

紐時記者新書：拜登戲稱婚姻秘訣是美好性生活

紐時記者新書：拜登戲稱婚姻秘訣是美好性生活
布局日後總統大選？海理連4敗仍參選到底 備戰密州初選

布局日後總統大選？海理連4敗仍參選到底 備戰密州初選
阿根廷總統訪美見川普 高喊：讓阿根廷再次偉大

阿根廷總統訪美見川普 高喊：讓阿根廷再次偉大
消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

熱門新聞

由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

2024-02-24 08:48
小林瑪麗安娜(Mariana Kobayashi)被裁員後，通過一支創意影片吸引谷歌人資注意，最終獲得錄取。(截取自 Mariana Kobayashi YouTube)

被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

2024-02-22 15:23

超人氣

更多 >
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」