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民間太空飛行器「奧德修斯號」翻倒在月球表面…安然無恙

中央社／洛杉磯23日綜合外電報導
美國民間公司「直覺機器」月球登陸器「奧德修斯號」22日成功登陸月球南極附近。（路透）
美國民間公司「直覺機器」月球登陸器「奧德修斯號」22日成功登陸月球南極附近。（路透）

美國直覺機器公司（Intuitive Machines）今天說，旗下月球登陸器「奧德修斯號」（Odysseus）昨天經過緊張刺激的著陸階段後，翻倒在月球表面，但「安然無恙」。

這是歷來首艘民間太空飛行器抵達月球表面，也是美國自1972年以來首艘探測器登月。

路透社報導，直覺機器公司執行長阿特姆斯（Stephen Altemus）說，據信奧德修斯號的6條著陸腿中，有1足在最後下降期間被卡住，使得探測器翻倒在月球表面，側躺在一塊岩石上。

不過阿特姆斯說，奧德修斯號「在我們預定的著陸點附近或就地穩定待著」，著陸點是距離月球南極300公里遠的馬拉柏特環形山A點（Malapert A）。

阿特姆斯表示，「我們確實聯繫上登陸器」，並發送指令，團隊正努力從著陸點的月球表面獲取第一批照片影像。

直覺機器公司總部位於休士頓，官網今天稍早簡短更新任務狀態，形容奧德修斯號「安然無恙」。

這家公司昨天在登月成功不久後表示，無線電訊號顯示奧德修斯號垂直降落；但阿特姆斯說，這個有問題的結論是基於著陸前的遙測數據。

任務總監克雷恩（Tim Crain）說，奧德修斯號首次在太空中燃燒液態甲烷和液態氧推進燃料，在飛往月球的過程中「表現完美」。

阿特姆斯說，奧德修斯號利用太陽能正常充電，電量達100%。

這艘6足的無人太空飛行器昨天經過令人緊張的最後接近和下降階段後抵達月球表面，當時導航系統出現問題，地面工程師必須在最後一刻採取未經測試的應變措施。

在預期中的無線電中斷後，還需要一段時間才能重新建立聯繫，確定奧德修斯號在距離地球約38萬4000公里處的狀態。

公司人員昨晚在網路直播中表示，最終恢復聯繫時，訊號有點微弱，確定奧德修斯號已登月，但任務控制中心當下不確定它的確切狀況和位置。

奧德修斯號將為美國國家航空暨太空總署（NASA）和數個商業客戶進行一套科學實驗，在太陽落在極地著陸點之前可依靠太陽能運作7天。

直覺機器公司股價在收盤前上漲21%後，今天盤後下跌27%。

太空 休士頓 NASA

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