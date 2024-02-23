不再害怕忘密碼…AI突飛猛進「全身」都是識別證

2020東京奧運採用人臉掃描取代識別證。未來生物辨識掃描加上人工智慧，身體就是通行證和密碼。(路透)

生物辨識掃描和人工智慧(AI )技術突飛猛進，臉部特徵掃描、步態分析、口語紀錄，都可以做為安全系統的生物識別信息，讓你獲准進入公司建物或電腦系統；未來，企業新進員工不再需要拍攝大頭照、設定密碼，因為屆時「你的身體就是你的識別證」。

驗證身分安全系統開發公司Aware技術長拉佐尼(Mohamed Lazzouni)說，生物辨識專家設想的無縫體驗如下： 「當你到達停車場，你的地理位置就會透過你的手機輸入到系統中；當你走向門口，臉部辨識 會打開門，並將你的電腦解鎖」。

華爾街 日報報導，這項技術可免除忘記密碼和定期重設密碼的麻煩，並強化企業防範網路攻擊的能力；但它也引發人們對於數據使用方式的擔憂；該不該讓雇主或公司洞悉員工身體及行為？該授權到什麼程度？都受到質疑。

智慧型手機已可用臉部或指紋解鎖，有些診所已讓患者用手掌掃描器報到，機場、音樂或體育場館也開始使用臉部辨識。安全產業高層表示，未來幾年AI和感測器技術進步，有助同時結合多個生物辨識數據，像拼圖一樣把個人身分組建出來。

安全專家表示，生物辨識技術可以提供比識別卡或密碼更強大的保護；身分驗證和數位安全系統製造商authID執行長達古羅(Ron Daguro)表示，「複製員工的密碼很容易，但複製真正會動的員工的臉卻很難。」未來的辦公室安全系統，可以直接將未經識別或未獲許可人員拒於門外。