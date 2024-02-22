學區教職員被迫宣示「黑人卓越」 家長團體狀告教育部

丹佛公立學區(Denver Public Schools)要求全體教職員工遵守「黑人卓越」(Black Excellence)宣示，遭到家長團體投訴。示意圖，非文中當事者。(美聯社)

科羅拉多州規模最大的丹佛公立學區 (Denver Public Schools，DPS)要求全體教職員工遵守「黑人 卓越」(Black Excellence)宣示，遭到家長團體向教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)投訴，指控學區作法已觸犯1964年民權法案(Civil Rights Act)第六章(Title VI)禁止種族歧視 條款。

家長維權組織「家長捍衛教育」(Parents Defending Education，PDE)20日向教育部民權辦公室投訴指出，丹佛公立學區總監、學校董事會及學區資深主管大力推動「黑人卓越」，在內部備忘錄中要求全體教職員工遵守「黑人卓越」宣示，要了解白人對黑人學生造成「普遍且深刻的傷害」。

投訴事由寫道，學區要求教職員工承諾對種族主義及白人至上文化展開討論，老師則要打破「允許某些學生獲得成就卻其他學生毀滅的制度」。

「家長捍衛教育」指出，學區帶頭做出種族歧視，將對學生留下嚴重的負面影響。

「家長捍衛教育」副主席摩爾(Caroline Moore)在聲明中說，丹佛公立學區把齊頭式平等看得比學業優秀表現更為重要，等於忽略學生福祉。

他表示：「沒有學生應該因為外表在上學時感到羞愧，即使身為白人也一樣。」