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劍指川普 南韓防長盼美國勿背棄同盟國義務

中央社首爾22日專電
川普10日在南卡羅萊納州（South Carolina）進行競選活動時，揚言將鼓勵俄羅斯攻擊未負擔防衛費用的北大西洋公約組織（NATO）國家。（路透）
川普10日在南卡羅萊納州（South Carolina）進行競選活動時，揚言將鼓勵俄羅斯攻擊未負擔防衛費用的北大西洋公約組織（NATO）國家。（路透）

南韓國防部長申源湜今天在國會答詢時表示，美國若因北韓恐嚇而背棄與同盟國的條約義務，應放棄其在國際上的領導地位。他這番言論被認為是針對川普輕視同盟關係而來。

申源湜今天在國會接受質詢，被問及對美國前總統川普若重返白宮可能進一步強化允許北韓保留核武論調的看法時，做出以上回覆。

韓聯社報導，申源湜這番言論可能是針對近期又做出輕視同盟關係發言的川普，藉此強調維持韓美同盟的必要性。

川普10日在南卡羅萊納州（South Carolina）進行競選活動時，揚言將鼓勵俄羅斯攻擊未負擔防衛費用的北大西洋公約組織（NATO）國家。將同盟國視為交易對象的川普，也可能對強調韓美同盟的現任南韓政府造成重大影響。

對於來自北韓的武力威脅，申源湜強調，繼去年發表的華盛頓宣言，南韓政府與美國共同打造擴張遏制體系，北韓就算進行洲際彈道飛彈（ICBM）實戰部署，韓美同盟也不會因此削弱。

他也譴責北韓領導人金正恩近期無視「北方限界線」（Northern Limit Line, NLL），下令加強限界線區域內延坪島（Yeonpyeong Island）以北至朝鮮半島以西海域內軍事準備的做法。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩14日督導新型「海鵰-6」（Badasuri-6）地對海飛彈測試時表示，南韓所稱的北方限界線並無國際法等合法根據，侵犯北韓主權。

申源湜表示，南韓軍方過去70年來一直都將北方限界線視為實質海上警戒線，警告金正恩若做出「錯誤選擇」，將招來莫大災殃。

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