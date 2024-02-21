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無證客後院現蹤…美加邊境偷渡多 查緝增241%

她健身房自拍遭陌生男上前喝止、踹手機 全因這動作

世界新聞網／綜合報導
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

加州有名TikTok影音創作者於18日上傳一部名為「這就是為何女性在現今社會中不安全」的短影音，內容為這名女子在健身房中的女子正對著鏡頭做著暖身動作，突然間有位男子上前質疑他的動作不雅，女子回答自己只是在做練腿日前的熱身，男子表示「不要跟我扯這些，我很清楚你在幹嘛」，說完便大腳踹向女子手機，導致他手機螢幕碎裂。

@yourfavoritedaughter2

was he valid for this 😭

♬ original sound - Madi Ruvee

影音來源: TikTok @yourfavoritedaughter2

影片上傳3天已突破460萬觀看，掀起留言區大量正反論戰，網友表示「那個男生有百分之百的合理性這麼做，你根本就不是在伸展」，也有人表示這位女子正在進行深蹲方式中的「Squat Pulse」，「就算她不是在做這個動作，那男的也沒有權力做出這些事情。」

在健身房內，出現錯誤的動作或者因為姿勢上的訓練造成不雅其實是一件常見的事，多數人選擇漠視或者上前指導，架設手機紀錄自己的訓練過程也是經常發生。然而，在凡事講求流量的社群網路時代，意見、立場極化（polarized）的現象更常發生，以這則影片為例，是女子的動作不妥，還是男子的行為不當，就無法有一個準則來定錨。

這也是社會上會有質疑TikTok等社群媒體聲浪出現的原因，由於內容更容易觸及到用戶，造成的模仿效應也不容小覷，上月發生於台灣社會的「超派鐵拳」事件便是另一個例子，「使用暴力就是不對」以及「到別人家地盤挑釁」的正反論戰就持續了好一陣子。

雖說「公說公有理，婆說婆有理」，平時的健身習慣還是要好好養成，Squat Pulse這個動作簡單卻又富含技巧，在家有事沒事訓練可以預防骨頭老化、加強肌肉，至於這個動作如何操作，由世界新聞網同仁來示範給各位讀者。

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