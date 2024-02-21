華為推出Mate 60 Pro後 美擴大打擊中芯國際

拜登政府正擴大施壓原已大幅受到制裁的中國晶片製造商中芯國際。(路透)

消息人士透露，美國總統拜登 的政府正擴大施壓原已大幅受到制裁的中國晶片 製造商中芯國際（SMIC），包括禁止該公司最先進的工廠從美國進口更多產品。

路透社報導，中芯國際為中國智慧型手機製造商華為的旗艦機Mate 60 Pro生產高階晶片。

未獲授權向媒體發言，因此不願公開身分的兩名消息人士說，美國商務部 （Department of Commerce）去年向中芯國際的美國供應商發出數十封信件，告知供應商暫停他們向中芯國際最先進廠房販售產品的許可。

一名消息人士說，儘管許多美企早已停止販售產品給中芯南方（SMIC South），商務部的這些信件，至少阻止英特格（Entegris）這家美國供應商向中國出口價值數百萬美元的晶片原物料和零組件。

根據報導，目前沒有證據顯示英特格違反任何一條美國法律或法規。英特格對此表示，公司皆根據有效的出口許可證出貨，而且收到商務部來信通知暫停對中芯南方出口的許可後，已停止出貨。

中芯國際沒有回應置評請求；華為、白宮及美國商務部則都拒絕置評。

對中國展現強硬姿態的美國共和黨人士正加強施壓，要求阻止美國技術流入中芯國際，並呼籲壓低中芯國際製造先進晶片的能力。美國商務部暫停產品出口許可的這項舉措顯示，拜登政府已對中芯國際採取行動。