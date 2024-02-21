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無證客後院現蹤…美加邊境偷渡多 查緝增241%

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無證客後院現蹤 嚇壞居民…美加邊境偷渡多 查緝增241%

記者顏伶如／即時報導
美國邊境巡邏隊提供的影像顯示兩名疑似無證客企圖穿越佛蒙特州的美加邊境。(美聯社)
美國邊境巡邏隊提供的影像顯示兩名疑似無證客企圖穿越佛蒙特州的美加邊境。(美聯社)

美墨邊境非法入境人數屢創新高之際，遠在數千哩之外的美加邊境，過去幾年偷渡問題也日益猖獗。福斯新聞網(Fox News)21日報導，美國北部邊境地帶2023年遭查緝的非法入境者人數，比2022年人數增加241%。邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)官員指出，橫跨佛蒙特州、紐約州、新罕布夏州的斯旺頓防區(Swanton sector)，2023年10月1日迄今有來自全球55個國家、累計3100多名無證客被捕。

邊境巡邏隊斯旺頓防區隊長賈西亞(Robert Garcia)本月在X平台發文表示，上一季在斯旺頓防區遭逮捕的無證客人數，就超過2019會計年度、2020會計年度、2021會計年度與2022會計年度被捕人數的總和。

報導指出，住家就在斯旺頓防區的佛蒙特州婦人克莉絲蒂‧布羅(Kristy Brow)，對於美加邊境出現非法入境潮感到憂心忡忡。

海格特(Highgate)居民布羅20日接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目訪問時說，在後院發現無證客丟棄的私人物品，監視器則拍到無證客在家裡附近出沒。她說，對於人身安全問題感到擔心，很害怕獨自外出。

她表示：「不知道樹林裡是否有人躲著，想起來就覺得恐怖。」

布羅提供監視器拍攝畫面指出，從來沒有想過非法入境問題會出現於自家後院，她找到的無證客丟棄物品包括衣服、保溫瓶等。她表示，無法想像還可能會遇到什麼，而且兒子也會到後院。

她說，邊境巡邏隊已派員追蹤無證客下落，「感覺就是不安全」。

布羅表示，已自行設法保護家人，「我們是會打獵的家族，我們也有許多保護裝備。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

無證客 非法入境 佛蒙特州

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