我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

魚鷹機日本外海墜毀事件 美軍：機械發生故障

中央社／東京21日電
美軍CV22魚鷹型運輸機墜毀後的殘骸。（歐新社）
美軍CV22魚鷹型運輸機墜毀後的殘骸。（歐新社）

美軍一架CV22魚鷹傾斜旋翼運輸機2023年11月在日本南部外海墜毀，美國空軍特戰司令部20日表示，魚鷹機失事之際機械發生故障，正在持續調查，並未透露其他調查細節。

美國空軍特戰司令部（Air Force Special Operations Command）20日發布聲明說明調查狀況，「已知發生機械故障，不過尚未查明造成故障的原因，仍在進行技術測試與分析等作業以瞭解故障原因」。

另外，聲明也指出，「我們的首要任務仍然是確保機組人員與維護人員的安全，並向受到不幸事故影響的人提供支援。」

國家廣播公司（NBC）20日引述消息人士報導，美軍正在調查魚鷹機的齒輪箱是否發生故障。根據多名美軍官員透露，魚鷹機可能最快在幾週內就會復飛。

美軍一架CV22魚鷹運輸機2023年11月在日本鹿兒島縣屋久島外海墜毀，導致機上8人殉職後，部署於全球的魚鷹機2023年12月起停飛。

日本經濟新聞報導，五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）20日就復飛時間，僅說明「將交由各個軍種決定」。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）今年1月底接受日本經濟新聞訪問時表示，「必須確保美國士兵和其他人等不會受到風險影響」，並透露關於復飛，安全是首要考量。

日本 五角大廈

上一則

超級盃酋長封王遊行槍擊案 兩人被控二級謀殺

下一則

拜登競選開TikTok帳號 共和黨議員籲移除

延伸閱讀

造價3000萬 美軍第2架MQ-9無人機遭葉門叛軍擊落

造價3000萬 美軍第2架MQ-9無人機遭葉門叛軍擊落
日本效法義大利 深夜送司機咖啡盼減少疲勞駕駛事故

日本效法義大利 深夜送司機咖啡盼減少疲勞駕駛事故
從小販到全球近6000分店 日本百圓店大創創辦人80歲逝

從小販到全球近6000分店 日本百圓店大創創辦人80歲逝
約旦美軍遇襲釀3死 傳伊朗聖城部隊指揮官曾訪巴格達籲「低調行事」

約旦美軍遇襲釀3死 傳伊朗聖城部隊指揮官曾訪巴格達籲「低調行事」

熱門新聞

位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

2024-02-18 19:22
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

2024-02-13 11:02
福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
俄勒岡州州法規定稅收超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人。美聯社

有錢也不能幫遊民…這州獨創2%退稅法 中段收入者退千元

2024-02-19 12:33

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元