魚鷹機日本外海墜毀事件 美軍：機械發生故障

美軍CV22魚鷹型運輸機墜毀後的殘骸。（歐新社）

美軍一架CV22魚鷹傾斜旋翼運輸機2023年11月在日本 南部外海墜毀，美國空軍特戰司令部20日表示，魚鷹機失事之際機械發生故障，正在持續調查，並未透露其他調查細節。

美國空軍特戰司令部（Air Force Special Operations Command）20日發布聲明說明調查狀況，「已知發生機械故障，不過尚未查明造成故障的原因，仍在進行技術測試與分析等作業以瞭解故障原因」。

另外，聲明也指出，「我們的首要任務仍然是確保機組人員與維護人員的安全，並向受到不幸事故影響的人提供支援。」

國家廣播公司（NBC）20日引述消息人士報導，美軍正在調查魚鷹機的齒輪箱是否發生故障。根據多名美軍官員透露，魚鷹機可能最快在幾週內就會復飛。

美軍一架CV22魚鷹運輸機2023年11月在日本鹿兒島縣屋久島外海墜毀，導致機上8人殉職後，部署於全球的魚鷹機2023年12月起停飛。

日本經濟新聞報導，五角大廈 發言人辛赫（Sabrina Singh）20日就復飛時間，僅說明「將交由各個軍種決定」。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）今年1月底接受日本經濟新聞訪問時表示，「必須確保美國士兵和其他人等不會受到風險影響」，並透露關於復飛，安全是首要考量。