YouTube前執行長之子身亡 外婆：相信他是因實驗而喪命

YouTube前執行長沃伊斯基夫妻與他們已故的兒子馬可(中)。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

YouTube前執行長蘇珊‧沃伊斯基(Susan Wojcicki)之子馬可‧特羅珀(Marco Troper)上周陳屍在柏克萊 大學宿舍內，他的外婆埃絲特‧沃伊斯基(Esther Wojcicki)說，她相信孫子是因實驗而喪命。

馬可的詳細死因要等到毒理學報告完成才可能確定。

「大學裡的孩子，尤其是一年級和二年級的學生，會去嘗試所有的事物。我認為這是一個出了差錯的實驗。」悲傷的埃絲特‧沃伊斯基告訴「巴洛阿圖每日郵報」(Palo Alto Daily Post)。

埃絲特說，馬可是一個充滿好奇心的全能型學生，他在柏克萊主修數學，喜愛游泳與網球等運動。

她說：「我認為最重要的是青少年和大學生必須了解，現在的毒品 與過去的毒品不同，它們通常含有芬太尼。雖然他們認為自己知道自己在做什麼，但如果查看全國的統計數據，你會發現死於用藥過量的人比死於病毒大流行的人還要多。」

埃絲特說，他們希望其他家庭不要遭遇與他們相同的悲劇。

19歲的馬可出身自矽谷知名的沃伊斯基家族，他的外婆埃絲特是巴洛阿圖高中新聞系主任，外公史丹利·沃伊斯基（Stanley Wojcicki)去年5月逝世，生前是史丹福大學 物理系主任。

他的父親丹尼斯‧特羅珀(Dennis Troper)是Google高層，阿姨安‧沃伊斯基(Anne Wojcicki)是DNA檢測公司23andMe的共同創辦人兼執行長，另一位阿姨珍妮特‧沃西基 (Janet Wojcicki)是舊金山加大(UCSF)的兒科和流行病學教授。