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川普回鍋恐再退巴黎氣候協定 重振化石燃料

中央社華盛頓18日綜合外電報導
前總統川普。(路透資料照)
前總統川普。(路透資料照)

按共和黨政策專家說法與競選網頁相關內容，前總統川普若再次入主白宮，會撤銷大部分拜登政府對抗氣候變遷的作為、啟動新一輪化石燃料增產甚至退出巴黎氣候協定。

路透彙整川普政府2.0可能的措施如下：

恢復核發新的液態天然氣出口許可

川普重新上台後，現任總統拜登今年實施暫緩核發新的液化天然氣出口許可、以待環評審查的措施可能很快被撤銷。俄國入侵烏克蘭後，歐洲盟國尋求俄國天然氣的替代品，讓美國搖身成為世界最大液化天然氣出口國，這對天然氣商是利多，但讓氣候和環保人士跳腳。

撤銷甲烷排放費

新的川普政府可能會廢除環保署即將上路的一項規定：向石油和天然氣業收取每噸900至1500美元的甲烷排放費。這項措施是為減少此種極易助長暖化的溫室氣體排放，但遭鑽探商和管線公司強烈抵制，擔心會損及利潤。

許可更多油氣鑽探

新的川普政府可能讓內政部的海上石油和天然氣租賃5年計畫復活，以擴大鑽探與探勘權拍賣的規模和範圍。拜登政府任內形同讓5年計畫窒息，相關拍賣數量創歷史新低，作為全面向清潔能源過渡的一環。

若共和黨能在11月的大選擴大國會版圖，新的川普政府還可能會向欲增加礦產、石油和天然氣開採的州出售更多聯邦土地。

退出巴黎氣候協定

川普的競選團隊已承諾再次讓美國退出應對氣候變遷的巴黎氣候協定。川普第一任時率美退出，但拜登上任後旋即扭轉，重建美國在氣候努力中的信譽和領導力。

恐擋下美國推展電動車腳步

川普回鍋後可能指示環保署重新檢討、甚至鬆綁車輛能源效率標準。這些標準的本意是促進汽車製造商在2030年之前加速轉向電動車輛生產。

恐取消應對氣候變遷的減稅優惠

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）和「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）也在研究讓川普取消拜登近4000億美元應對氣候變遷的「降低通膨法案」（IRA）內的租稅減免措施，增加財源。

川普 天然氣 拜登

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