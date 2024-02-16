我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又來了…今晚到明天中午 紐約中度降雪

3大股指中止5周連漲 策略師：對沖風險買這類股

國務院前發言人普萊斯 將任美駐聯合國副代表

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院前發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片
美國國務院前發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片

美國國務院前發言人普萊斯（Ned Price）將出任美國駐聯合國副代表，他16日透過社群平台X表示，很感謝有機會與美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）、國務卿布林肯（Antony Blinken）及美國政府同僚一道在聯合國與更廣泛的多邊體系，推動美國的利益與價值觀。

托馬斯─格林菲爾德發文歡迎普萊斯的加入，普萊斯將負責華府辦公室，普萊斯曾是布林肯的發言人，現為布林肯的資深顧問，其判斷和專業能力將成為使團的重要資產。

根據美國駐聯合國使團官網，現在負責華府的副代表為蒲杰夫（Jeffrey Prescott）。

政治新聞網站Politico報導，美國正因支持以色列對抗軍事組織哈瑪斯，在聯合國等國際組織面臨嚴酷考驗，拜登政府也試圖透過聯合國來維持對俄羅斯的外交壓力。

Politico報導，普萊斯在加入國務院之前，曾於中央情報局（CIA）擔任分析師超過10年，在川普政府期間掛冠求去，投身於由現任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在2018年創立的「國安行動」（National Security Action），這是一個為下一個民主黨總統候選人建立更進步的外交政策的組織，蒲杰夫正是普萊斯當時的夥伴。

蒲杰夫交接後，將前往羅馬出任聯合國糧食與農業組織代表團團長，此外，普萊斯的新職無需參院同意。

聯合國 布林肯 國務院

上一則

AI深偽技術攪局 今年大選監管假信息備受考驗

下一則

阿州女子為900萬元策畫謀殺發育障礙友人 被判刑99年

延伸閱讀

布林肯德國會王毅 強調維持台海南海和平穩定重要性

布林肯德國會王毅 強調維持台海南海和平穩定重要性
布林肯今與王毅會晤 料商討「拜習」通話事宜

布林肯今與王毅會晤 料商討「拜習」通話事宜
布林肯、羅森柏格發聲明 祝賀農曆新年快樂

布林肯、羅森柏格發聲明 祝賀農曆新年快樂
慶祝龍年 布林肯、羅森柏格祝賀農曆新年快樂

慶祝龍年 布林肯、羅森柏格祝賀農曆新年快樂

超人氣

更多 >
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃