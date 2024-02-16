每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

繼夏威夷州 、亞利桑納州之後，俄勒岡州 可望成為不實施日光節約時間(daylight saving time，DST)的第三個州。取消日光節約時間提案15日在州參議院委員會順利過關，經州參眾議院表決通過後，俄勒岡州將固定採用北美太平洋時區(Pacific Time Zone)標準時間，每年春季不必再把時鐘調快一個小時。

日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。

2019年，俄勒岡州通過決議，除非加州 、華盛頓州在2029年之前都同意永久實施日光節約時間，否則俄勒岡州不會採取這套措施。

夏威夷州在全美各州當中率先取消日光節約時間，最後一次實施是1945年，後來一直採用夏威夷標準時間(Hawaii Standard Time ，HST)。取消原因是夏威夷州為全美地理位置最南的州，靠近赤道，陽光非常充足，一整年日出、日落時間幾乎相同。

亞利桑納州全年採行山區標準時間(Mountain Standard Time)。

根據法律，各州必須獲得國會同意才能永久採行日光節約時間，但可選擇完全退出(opt out)日光節約時間。

採用北美太平洋時區標準時間，俄勒岡州每年6月日出時間約早晨4時30分，日落則在晚間8時左右。實施日光節約期間，日出則在早上5時30分，日落為晚間9時。

加州、愛達荷州、華盛頓州都有固定採用北美太平洋時區標準時間的類似提案。不過，華州提案在公聽會舉行後未能在委員會通過，州議會會議結束之前未趕上立法期限。加州提案上周已交付州眾議院委員會。