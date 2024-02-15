買氣速退？稱引起頭痛眼痠 果粉退貨Vision Pro

蘋果新VR產品Vision Pro似乎在果粉群體中體驗感不佳，退貨聲音不少。(美聯社)

兩周前才發售、定價$3,499的蘋果新產品頭戴式VR 裝置Vision Pro，熱賣潮可能已盡。在許多新用戶於社群媒體 平台分享新奇使用體驗的同時，不少果粉開始抱怨裝置造成頭部不適，準備退貨。

根據科技新聞網站The Verge，蘋果允許顧客在14日之內退貨。

在眾多用戶體驗評價之中，常見的抱怨原因是Vision Pro讓他們感到身體不適，出現包括頭痛、頭暈等的症狀；此外，裝置的重量也讓許多人不敢恭維。The Verge的一名產品經理還表示，使用Vision Pro導致自己眼部毛細血管爆裂。

在X上，來自加拿大 的科技行業自媒體人Rjey表示，雖然Vision Pro是自己測評過的最酷炫的科技產品之一，但自己已經等不及要退貨了，因為用了10分鐘之後就開始頭痛。

除了造成身體不適上的問題，另一種抱怨聲音是認為Vision Pro的性價比太低，沒辦法讓他們的工作更有效率。平面設計師@oliarism在Threads上表示，在Vision Pro上面使用設計軟體Figma讓她感到頭暈；工程師@GuiBibeau在X上表示，自己會選擇退貨，因為在Vision Po上面編寫程序讓他頭痛；Reddit上也有用戶表示，Vision Pro既不能讓自己工作更有效率，當做消遣用途又不夠好，上面還沒有足夠的遊戲可玩，真的想不到繼續留用的理由。