超級盃遊行槍擊 死傷含多位兒童 酋長隊MVP發文祈禱

職業美足NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長舉行封王慶祝遊行期間爆發槍擊事件，至少1死22傷。（路透）

警方表示，職業美足NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長今天舉行封王慶祝遊行期間爆發槍擊 事件，至少1死22傷，傷者包括多名孩童。酋長隊深表悲痛，MVP馬霍姆斯也發文祈禱。

堪薩斯市（Kansas City）消防局長稍早在記者會上說，已知有8名傷者命危，7人重傷，6人輕傷。警方表示在案發後逮捕第3人，稍後更新傷者為22人。

堪薩斯市兒童慈善醫院（Children's Mercy）發言人稍早告訴法新社，院方正在治療至少12人，其中11人是兒童，9人有槍傷。

酋長隊（Chiefs）今天譴責這起槍擊事件，聲明說「今天遊行和集會結束時在聯合車站（Union Station）外發生無知的暴力行為，我們深感悲痛」。

賽後獲選最有價值球員（MVP）的酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在社群媒體上發文說：「為堪薩斯市祈禱。」