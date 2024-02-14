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微軟：中俄伊駭客利用OpenAI工具 加強間諜能力

中央社華盛頓14日綜合外電報導
微軟報告稱，由俄羅斯、中國和伊朗政府支持的駭客，持續使用微軟出資研發的OpenAI工具來磨練技能，並欺騙他們的攻擊目標。（路透）
微軟報告稱，由俄羅斯、中國和伊朗政府支持的駭客，持續使用微軟出資研發的OpenAI工具來磨練技能，並欺騙他們的攻擊目標。（路透）

根據微軟今天發布的報告，由俄羅斯、中國和伊朗政府支持的駭客持續使用微軟出資研發的OpenAI工具來磨練技能，並欺騙他們的攻擊目標。

路透社報導，微軟（Microsoft）在報告中指出，該公司追蹤了隸屬俄羅斯軍事情報部門、伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）以及中國和北韓政府的駭客組織，發現他們試圖利用大型語言模型來提升駭客技術。

報告發布前，負責客戶安全的微軟副總裁柏特（Tom Burt）接受路透社訪問時表示：「無論是否存在任何違反法律或服務條款的行為，我們只是不希望那些被我們發現、追蹤並確認是各種威脅的組織取得這項技術。」

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則表示，中方反對「對中國的無端抹黑和指控」，並主張「安全、可靠、可控」的AI科技部署，以「增進全人類的共同福祉」。

國家支持的駭客被發現利用AI工具來加強間諜能力的指控，可能突顯人們對AI快速擴散及可能遭到濫用的擔憂。自去年以來，西方網路安全高階官員不斷警告，流氓行為者正濫用此類工具，儘管到目前為止，相關細節並不多。

OpenAI網路安全威脅情報負責人洛斯提（Bob Rotsted）表示：「就算這不是第一個，這也是AI公司公開討論網路安全威脅行為者使用AI科技的首例之一。」

OpenAI和微軟指出，駭客對這些AI工具的利用還處於「初期」和「漸進」階段。柏特表示，OpenAI和微軟尚未看到網路間諜取得任何突破。

AI 微軟 駭客

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