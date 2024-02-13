我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

自駕車安全事件頻傳 加州議員促加強監管

中央社舊金山12日綜合外電報導
Waymo的自動駕駛計程車。(路透)
Waymo的自動駕駛計程車。(路透)

在大型科技公司自駕車傳出一連串安全事件後，加州議員和工會今天聯合敦促加強監管自駕車輛，特別是自駕卡車。

路透報導，Google母公司Alphabet旗下Waymo的一輛自動駕駛計程車，10日遭慶祝農曆新年的民眾縱火焚燒，這是美國自駕車迄今遭遇最具破壞性的襲擊。

上周Waymo一輛自駕車在市區十字路口撞倒一名自行車騎士；去年10月通用汽車（General Motors）旗下Cruise的自駕計程車發生一起重大事故，一輛自駕計程車撞倒一名行人，並將其拖行6公尺。

對於自行車騎士被撞和行人遭拖行等自駕車事件，民眾日益不滿。自駕車遭縱火破壞反映這股憤怒的情緒。加州議員希望透過兩個法案，來推動更嚴格的監管。

加州議員柯提斯（Dave Cortese）說：「這些事件敲響立法必要性的警鐘。」他提案賦予城市監管自駕車輛許可證，以及自駕相關法律執法。目前，只有州的監管機構控制許可證。

另一項法案則要求重量超過1萬1磅（約4536公斤）自駕車輛，必須有一名訓練有素的人類駕駛，這類自駕車包括商用卡車。

加州議會去年通過這項卡車法案的早期版本，但加州州長紐森（Gavin Newsom）否決這項法案，他認為當前的監管架構足以確保安全。但鑑於Cruise自駕車撞倒行人事件，這項法案於8日在州議會重新提出。

美國最大工會之一的「國際卡車司機工會」（International Brotherhood of Teamsters）一向以安全危險和導致失業等因素反對自駕車，而力挺這兩項法案。

國際卡車司機工會副主席芬恩（Peter Finn）指出，Cruise和Waymo事件，「說明這項技術尚未準備好進入黃金時期，我們不能相信這些大型科技公司會自我監管」。

科技公司對加州經濟貢獻良多，同時部分人士認為加強對自駕車的監管錯綜複雜。

Waymo未立即回應置評請求。Cruise則表示，公司去年10月事故處理失當，已提出和加州監管機構針對一項調查達成和解。

自駕車 加州 縱火

上一則

奧州大麻農場4死槍案 華人兇手判囚終生

延伸閱讀

參院通過援助烏以台包裹法案 送交眾院恐遭封殺

參院通過援助烏以台包裹法案 送交眾院恐遭封殺
連日密集審議 參院通過953.4億美元援烏以台法案

連日密集審議 參院通過953.4億美元援烏以台法案
去年遊說加州政府的金額逾4.8億元 創新高

去年遊說加州政府的金額逾4.8億元 創新高
逮Waymo車縱火犯? 騷亂背後動機？金山警拒透露

逮Waymo車縱火犯? 騷亂背後動機？金山警拒透露

熱門新聞

福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
美國一名孕婦，發現老公竟下藥想讓自己流產，且次數多達7次。示意圖／ingimage

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

2024-02-12 13:15
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
萊拉斯從大學開始養成翻垃圾的習慣，更宣稱靠此平均一年進帳300萬元。示意圖。（Pexels）

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

2024-02-07 17:45
圖為前總統川普於上月14日到愛阿華參加競選活動時，到當地披薩店訂製披薩並送到消防局。（美聯社）

明明披薩是圓形…為何紙盒是方的？內行解謎了

2024-02-07 17:32

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」
白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元