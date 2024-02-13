法官：調查川普的檢察官威利斯 有可能喪失起訴資格

調查川普的喬州富爾頓郡檢察官威利斯，陷入緋聞及利益衝突疑雲。(美聯社)

主導調查前總統川普 干預2020年喬治亞州選舉結果的喬州 富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)，與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)緋聞曝光後面臨利益衝突質疑。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)12日指出，審理威利斯是否涉嫌不當行為的聽審會15日將如期舉行，威利斯若違紀情事屬實可能(possible)喪失推翻選舉案起訴資格。

2023年8月，包括川普與另外18名被告遭威利斯起訴，罪名包括違反喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act，又譯「反黑連坐法」)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。川普則辯稱無罪。

被告之一羅曼(Michael Roman)今年1月以威利斯與韋德有地下情、威利斯又以65萬元酬勞聘用韋德加入調查團隊為由，向喬州法院聲請動議，要求撤銷起訴罪名並且撤銷威利斯的起訴資格。

羅曼要求發布傳票 傳喚威利斯作證，威利斯則反擊請求法院駁回傳票。

麥卡菲12日除了拒絕威利斯請求，還表示如果證據顯示確實或顯然構成利益衝突，威利斯可能失去起訴資格。

威利斯2日在法院文件中坦承與韋德有「私人關係」，但強調兩人關係不足以成為喪失起訴資格的理由。

韋德則於簽署宣誓書指出，2022年出任調查團隊特別檢察官之後與威利斯發展私人關係，但兩人出遊時費用均攤。

羅曼上周向法院指出，之前幫韋德打離婚官司的律師布萊德利(Terrence Bradley)將出席聽審作證，證詞將揭穿威利斯與韋德的謊言。

羅曼委任律師莫爾徹特(Ashleigh Merchant)還將傳喚檢察官辦公室人員作證。

區域檢察官辦公室發言人克羅斯(Anna Cross)說，羅曼指控不實，「不講法律，只提供八卦」，威利斯與韋德都已經清楚說明兩人關係