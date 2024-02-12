選民嫌拜登年紀太大 賀錦麗：已做好接班準備

拜登總統(左)年齡受到質疑，副總統賀錦麗(右)稱已做好準備。(歐新社)

拜登 總統年事已高是否適合連任引發質疑之際，副總統賀錦麗 (Kamala Harris)上周在空軍二號(Air Force Two)上受華爾街日報記者專訪時指出：「我已做好接班準備。這是毫無疑問的。」

華爾街日報12日報導，選民對於拜登年紀大太感到憂心的同時，賀錦麗也必須說服選民自己已做好準備可以接班。賀錦麗上周二在空軍二號上接受專訪時說，看過她的任內表現的所有人，「都完全了解我的領導能力」。

賀錦麗接受專訪的兩天後，調查機密文件案的特別檢察官報告出爐，對於81歲的拜登記憶衰退有著詳細描述，形容拜登是「善意但記憶差的老人」。

59歲的賀錦麗是美國史上第一位女性與非洲裔副總統，但就任之後政治手段引發批評。報導指出，賀錦麗是否可能接班原本是私下討論的話題，現在則已浮上檯面。

消息人士說，特別檢察官報告公布之後，白宮西廂要求賀錦麗團隊安排她接受周日新聞節目專訪且幫拜登辯護，賀錦麗則提早在周五出手，在一場活動中抨擊調查報告存有政治動機。

民主黨 官員說，黨內並沒有在今年大選換人上場的認真討論，從初選時程來看也已趕不上期限。在極不可能的情況下，萬一拜登退選，賀錦麗仍須在今年8月民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)獲得足夠票數，才能遞補出任總統候選人。根據民主黨全委會規定，倘若拜登退選是在民主黨全委會結束之後，總統候選人將由特別會議決定。

報導指出，賀錦麗盟友指出，賀錦麗出任副總統初期並未獲得白宮重用，但現在她已就定位將展現個人價值，特別是在保護墮胎權方面為民主黨全力拉票。

多項民調顯示，墮胎權是2024年大選裡對民主黨較有利的少數議題之一。

許多選民不認同拜登對中東戰事及移民問題的處理方式，對於拜登身心條件能否繼續勝任總統職位感到懷疑，經濟表現仍讓許多民眾不滿意。民主黨則希望透過墮胎權爭取基本盤選民投票，並且吸引獨立選民及郊區婦女票。