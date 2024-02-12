我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

紐約新法上路…防信用卡亂收費 商家須標這數字

選民嫌拜登年紀太大 賀錦麗：已做好接班準備

記者顏伶如／即時報導
拜登總統(左)年齡受到質疑，副總統賀錦麗(右)稱已做好準備。(歐新社)
拜登總統(左)年齡受到質疑，副總統賀錦麗(右)稱已做好準備。(歐新社)

拜登總統年事已高是否適合連任引發質疑之際，副總統賀錦麗(Kamala Harris)上周在空軍二號(Air Force Two)上受華爾街日報記者專訪時指出：「我已做好接班準備。這是毫無疑問的。」

華爾街日報12日報導，選民對於拜登年紀大太感到憂心的同時，賀錦麗也必須說服選民自己已做好準備可以接班。賀錦麗上周二在空軍二號上接受專訪時說，看過她的任內表現的所有人，「都完全了解我的領導能力」。

賀錦麗接受專訪的兩天後，調查機密文件案的特別檢察官報告出爐，對於81歲的拜登記憶衰退有著詳細描述，形容拜登是「善意但記憶差的老人」。

59歲的賀錦麗是美國史上第一位女性與非洲裔副總統，但就任之後政治手段引發批評。報導指出，賀錦麗是否可能接班原本是私下討論的話題，現在則已浮上檯面。

消息人士說，特別檢察官報告公布之後，白宮西廂要求賀錦麗團隊安排她接受周日新聞節目專訪且幫拜登辯護，賀錦麗則提早在周五出手，在一場活動中抨擊調查報告存有政治動機。

民主黨官員說，黨內並沒有在今年大選換人上場的認真討論，從初選時程來看也已趕不上期限。在極不可能的情況下，萬一拜登退選，賀錦麗仍須在今年8月民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)獲得足夠票數，才能遞補出任總統候選人。根據民主黨全委會規定，倘若拜登退選是在民主黨全委會結束之後，總統候選人將由特別會議決定。

報導指出，賀錦麗盟友指出，賀錦麗出任副總統初期並未獲得白宮重用，但現在她已就定位將展現個人價值，特別是在保護墮胎權方面為民主黨全力拉票。

多項民調顯示，墮胎權是2024年大選裡對民主黨較有利的少數議題之一。

許多選民不認同拜登對中東戰事及移民問題的處理方式，對於拜登身心條件能否繼續勝任總統職位感到懷疑，經濟表現仍讓許多民眾不滿意。民主黨則希望透過墮胎權爭取基本盤選民投票，並且吸引獨立選民及郊區婦女票。

賀錦麗 拜登 民主黨

上一則

大鹽湖富含鋰礦 初創公司募資1.45億準備開採

下一則

疑遭寵物貓咪傳染 俄勒岡驚現「黑死病」腺鼠疫

延伸閱讀

拜登雙標？憂國安隱患令刪TikTok 自己卻開帳號

拜登雙標？憂國安隱患令刪TikTok 自己卻開帳號
ABC民調：86%嫌拜登太老 62%認為川普年紀太大

ABC民調：86%嫌拜登太老 62%認為川普年紀太大
無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低

無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低
川普鼓勵俄對欠錢的北約盟國「為所欲為」 北約、拜登譴責

川普鼓勵俄對欠錢的北約盟國「為所欲為」 北約、拜登譴責

熱門新聞

一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

2024-02-05 18:30
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
萊拉斯從大學開始養成翻垃圾的習慣，更宣稱靠此平均一年進帳300萬元。示意圖。（Pexels）

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

2024-02-07 17:45
圖為前總統川普於上月14日到愛阿華參加競選活動時，到當地披薩店訂製披薩並送到消防局。（美聯社）

明明披薩是圓形…為何紙盒是方的？內行解謎了

2024-02-07 17:32
前總統川普。（路透）

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

2024-02-11 12:34

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功
風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民