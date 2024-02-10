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加州直升機失事 奈及利亞銀行家等6人喪生

中央社洛杉磯10日綜合外電報導

美國聯邦航空總署（FAA）表示，昨天南加州發生的直升機失事事件中，喪生的6人包括奈及利亞最大銀行之一的集團執行長在內。

路透社表示，美國聯邦航空總署在聲明中表示，一架直升機晚上10時左右在加州尼普頓（Nipton）附近墜毀，機上共有6人。

世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在社群媒體X上發文，證實奈及利亞Access Bank Group執行長韋格威（Herbert Wigwe）以及奈及利亞交易所集團前董事長奧貢班喬（Abimbola Ogunbanjo）罹難。

奈及利亞出生的伊衛拉在文中表示：「Access Bank集團執行長韋格威、他的妻子和兒子，以及奧貢班喬在直升機失事中喪生的消息，令我們深感悲痛。」

加州聖伯納地諾郡（San Bernardino）治安部門表示，事故現場位於15號公路以東、哈洛蘭泉路（Halloran Springs Road）附近，截至今天為止，尚未找到倖存者。

美國聯邦航空總署確認失事的直升機為歐洲直升機EC 130（Eurocopter EC 130），並表示將與美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）進行調查。

據多份報導指出，這架直升機是在飛往內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）途中，在內華達州和加州之間的一座邊境城市附近墜毀。

加州 內華達州 社群媒體

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