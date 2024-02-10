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「年長且善忘」民主黨能換掉拜登嗎？

川普質疑「她丈夫怎麼了？」海理回嗆：別在背後說

編譯盧炯燊/綜合10日電
前總統川普(左)、南卡羅來納州州長海理(右)。(美聯社、歐新社)
前總統川普(左)、南卡羅來納州州長海理(右)。(美聯社、歐新社)

前總統川普(Donald Trump) 與前南卡州長海理(Nikki Haley)的黨內總統候選人提名之爭，川普將火頭燒向海理的丈夫邁克爾‧海理(Michael Haley)，在一個造勢活動質疑對方為何沒有參加妻子的競選活動，結果招來海理夫婦的強烈回應。邁克爾目前在非洲執行國民警衛隊任務。

南卡州的共和黨初選定於2月24日舉行，川普10日在南卡州康威市(Conway)向支持者發表講話時，質疑「她(海理)的丈夫怎麼了？」「他在哪裡？ 他已走了，他自己知道，他自己知道。」

這是川普利用對手服役的經歷來貶低對手的最新例子。在上次選舉，他就質疑對手、已故參議員馬侃(John McCain)是否越戰英雄。在整個政治生涯裡，川普一直被指無視避免攻擊現役或退役軍人、政客及其家族成員的規範。

結果是他馬上招來海理夫婦還擊，海理先在X帖文回應說，「邁克爾正部署為我們國家服務，這是你一無所知。」

之後邁克爾也在自己的 X 帳戶上發布了表情包，上面有一張狼的照片和文字：「這是人類和動物之間的區別？ 動物永遠不會讓最愚蠢的人帶頭。」

邁克爾去年6月開始在南卡州陸軍國民警衛隊服役一年，是第 218 機動增強旅的參謀，現部署在亞丁灣南岸的非洲之角(Horn of Africa)做後勤支援工作。

海理在帖文之餘，10日晚上在競選活動裡繼續追擊川普，對著支持者發出挑戰說「唐納德(Donald) ，如果你有什麼話要說，請不要在我背後說，登上辯論台當著我的面說出來！」

她對丈夫的服役表示自豪，說每個軍人的配偶都知道，軍旅生涯是「家庭的犧牲」。過去一年，她經常講述丈夫被部署到阿富汗後難以適應生活的情況，但都做了犧牲，「因為有一個國家需要美國拯救」。

另方面，資料顯示，川普曾承認透過讀書及健康問題來避免參加越戰，妻子梅蘭妮亞也從未參加過他的競選活動。

川普 南卡 阿富汗

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