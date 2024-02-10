求輕判遭拒飛撲攻擊法官 慘了…他被大陪審團控謀殺未遂

瑞登(右二)在攻擊法官後，被法警制伏，法官及一名法警頭部都受到傷害。（路透）

一名30歲男子瑞登(Deobra Delone Redden)去年11月認罪一起毆擊重罪案件，卻因請求從寬量刑遭拒、憤而飛身撲向主審法官並發狂攻擊。大陪審團8日向瑞登提出九項指控，包括謀殺未遂，提審定於2月29日。

美聯社報導，內華達州 克拉克郡地方法官瑪麗‧凱‧霍爾薩斯(Mary Kay Holthus)1月3日審理瑞登的毆擊案時，瑞登出言為自己的人格辯駁，但霍爾薩斯並不領情、也不同意讓瑞登交保釋放，在正要宣判瑞登的刑期時，被他衝過被告席、飛撲攻擊。瑞登攻擊霍爾薩斯的影片在網路上廣傳，他1月8日重新出庭時已上鐐銬、雙手及頭部皆戴上拘束器，仍被霍爾薩斯判處最高四年刑期，霍爾薩斯說「我想明確表示，我不會改變或修改上周遭被告行為打斷之前所做出的判決」。

新的謀殺未遂起訴書稱「瑞登抓住霍爾薩斯並拉扯她的頭髮、手掐她的喉嚨和/或以未知的方式毆打她的頭部。他也被指控「毆打和/或踢和/或猛推」一名拉斯維加斯警察。大陪審團10日初次聽證會上代表瑞登的律師，未立即回覆電話留言。

瑞登的養母史普林格(Karen Springer)、姊姊丹尼爾斯(LaDonna Daniels)上個月在法庭外告訴記者，瑞登已被診斷出患有精神分裂症和躁鬱症，儘管法庭記錄顯示他依然有能力接受審判。