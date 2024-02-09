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控CIA內部性侵 中情局MeToo關鍵女員工 提告半年遭解雇

記者胡玉立／即時報導
中央情報局總部。(路透)
中央情報局總部。(路透)

去年挺身控訴中央情報局(CIA)內部虐待行為，掀起「中情局版」#MeToo浪潮的關鍵女性員工，日前遭中情局解雇。代表該名員工的律師表示，她的客戶在提交聯邦民權訴訟後不到半年就被中情局解雇，中情局此舉是無恥報復行為。

現年36歲的該女性員工去年向執法部門舉報，指她2022年7月於維吉尼亞州蘭利市樓梯間，遭現年39歲的時任海軍情報官巴亞特普爾(Ashkan Bayatpour)襲擊，屬不當性行為；她為此參與非公開國會聽證。巴亞特普爾去年8月被判有罪，緩刑六個月並須交出所有槍枝和遠離原告女子。

這名女性的律師卡羅爾(Kevin Carroll)告訴美聯社，中情局「非法終止一名年輕女子職涯，只因她挺身為自己遭性侵作證，她的主管卻缺乏這種道德勇氣。」

卡羅爾還表示，「中情局日益惡化的工作場所性暴力問題，正在損害那些不願再忍受的年輕女性的留下意願。」

對此，中情局表示指控「其實不正確」，但不願進一步評論，也拒絕解釋為何當事女性未通過人稱「農場」(the Farm)的中情局秘密軍官培訓計畫，未與她多數同學那樣受雇其他工作。

中情局發言人索普(Tammy Thorp)向美聯社強調，「中情局不容忍性侵犯、性騷擾或對舉報人報復，我們使用一致程序來確保每位接受培訓者得到公平待遇。 」

美聯社調查發現，此案過去幫助至少20多位女性打破「寒蟬效應」，向當局和國會舉報自己曾在中情局遭性侵犯或不當撫摸。隨後國會兩黨呼籲進行監督調查，促使中情局局長伯恩斯(William Burns)去年啟動一系列改革，簡化申訴流程、支持受害者並更快懲處不當行為者。

舉報人權利倡議者、政府問責計畫法律總監迪瓦恩(Tom Devine)表示，出於國家安全考慮，中情局雇員並不享有與其他聯邦雇員相同權利；「你只能在情報界內部舉報。所以當她對外舉報時，只能靠自己。這是個令人討厭的漏洞。」

性騷擾 維吉尼亞州 中央情報局

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