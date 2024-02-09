我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉謙登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

花旗：川普2.0若成真 油價易跌難漲

假語音電話恐影響選情 聯邦傳播委員會判定違法

中央社華盛頓8日綜合外電報導
美國部分選民接獲模仿總統拜登聲音的自動語音電話。聯邦傳播委員會今天警告，利用AI合成語音撥打這類電話是違法行為。圖為示意圖。（美聯社）
美國部分選民接獲模仿總統拜登聲音的自動語音電話。聯邦傳播委員會今天警告，利用AI合成語音撥打這類電話是違法行為。圖為示意圖。（美聯社）

美國部分選民接獲模仿總統拜登聲音的自動語音電話，勸他們勿在新罕布什爾州民主黨初選投票給他。聯邦傳播委員會今天警告，利用AI合成語音撥打這類電話是違法行為。

聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）表示，這項公開裁決可為州檢察總長提供新的工具，以利追蹤合成語音電話的背後主使。

她說：「從事非法行為者透過自動語音電話，利用人工智慧（AI）合成的聲音，欺騙家庭成員，模仿名人並誤導選民。我們正向這些電話背後的詐騙分子發出警告。」

FCC指出，此前州檢察總長可能設法應對AI生成自動語音電話造成的後果，但新裁決出爐後，在自動語音電話中利用AI技術的行為本身就已違法。

本周稍早，新罕布什爾州檢察總長福爾梅拉（John Formella）表示，據調查，假拜登語音電話可追溯到總部設在德州的生命公司（Life Corp）。福爾梅拉表示，已向這間由蒙克（Walter Monk）經營的公司發出制止令，相關刑事調查也在進行中。

民主黨籍FCC委員史塔克斯（Geoffrey Starks）說：「生成式AI的使用已對選民壓制計畫（voter suppression scheme）及選戰季節帶來新的威脅，因為假語音電話的說服力變高了。」

FCC說：「語音複製技術可讓接到電話的一方相信，可信的人或家人等希望或需要他們採取一些他們原本不會做的事情。」

2023年，FCC裁決針對保守派人士處以510萬美元罰款，因為他們在2020美國總統大選前撥出超過1100通非法自動語音電話。

這些電話內容宣稱，若選民透過郵寄投票，他們的個人資料將被納入「公用資料庫」，警務部門會利用該資料庫來追蹤舊的通緝令，信用卡公司也會使用該資料庫來「收集未繳卡費相關資訊」，藉此阻止選民去投票。

AI 投票 拜登

上一則

多州禁中國移民購房 國會議員譴責 孟昭文：排華法案2.0

延伸閱讀

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
以色列悍拒哈瑪斯停火協議 拜登罕批以色列「做得太過火」

以色列悍拒哈瑪斯停火協議 拜登罕批以色列「做得太過火」
邊安法案國會通過無望 白宮擬用行政命令嚇阻無證客

邊安法案國會通過無望 白宮擬用行政命令嚇阻無證客
社安局督察長被控拖延弊案調查 參議員要求拜登革她職

社安局督察長被控拖延弊案調查 參議員要求拜登革她職

熱門新聞

一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

2024-02-05 18:30
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
最新出爐的聯邦統計數據顯示，美國南部幾州人口失蹤率最高，其中奧克拉荷馬州人口失蹤率全國最高。（路透）

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

2024-02-02 09:19
達特茅斯學院。(美聯社)

藤校第1槍…達特茅斯學院 明年恢復SAT入學申請要求

2024-02-05 18:15
CDC指出，冠達郵輪「維多利亞女王號」自1月22日從佛州出發以來，已有逾100多名乘客和船員通報胃腸道疾病。（美聯社）

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

2024-02-02 13:34

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包

華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包
英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況
「如懿傳」惢心變臉黑歷史曝光 唯獨「胸器」一樣驚人

「如懿傳」惢心變臉黑歷史曝光 唯獨「胸器」一樣驚人
川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度