美軍無人機巴格達精準施襲 炸死真主黨旅高級指揮官

美軍駐約旦基地上月底遇襲造成傷亡,美國指伊朗 支持的伊拉克民兵組織真主黨旅與此事件有關。美軍7日晚間出動無人機,在伊拉克首都巴格達東部發動襲擊,造成真主黨旅三名成員死亡,其中包括一名高級指揮官。

衛報等報導,美軍無人機的在巴格達東部馬什塔爾(al-Mashtal)街區,精確轟炸一輛在繁忙街道上行駛的汽車,引發了幾次巨大爆炸聲,車輛被燒成廢鐵。

據信其中一名死者是真主黨旅高級指揮官薩阿迪(Abu Baqir al-Saadi)。事後有民眾在場聚集,高呼「美國是最大的魔鬼。」現場有大量警察和特警隊戒備。有報導指,群眾亦前往戒備森嚴的美國大使館 抗議。

美國中央司令部表示,遭擊斃的指揮官是「針對美國軍人遭受攻擊的回應」。稱這名指揮官負責指揮向駐區內的美軍施襲,並表示「目前沒有跡象表明造成附帶損害或平民傷亡」。

對此,伊朗支持的民兵組織「真主黨精英運動」(Harakat-al-Nujaba)發聲明誓言將進行「針對性報復」,不會讓犯下罪行的人逍遙法外。

