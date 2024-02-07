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美軍無人機巴格達精準施襲 炸死真主黨旅高級指揮官

編譯徐榆涵／即時報導
美軍7日晚間出動無人機，在伊拉克首都巴格達東部發動襲擊，造成真主黨旅三名成員死亡，其中包括一名高級指揮官。（取材自X）
美軍7日晚間出動無人機，在伊拉克首都巴格達東部發動襲擊，造成真主黨旅三名成員死亡，其中包括一名高級指揮官。（取材自X）

美軍駐約旦基地上月底遇襲造成傷亡，美國指伊朗支持的伊拉克民兵組織真主黨旅與此事件有關。美軍7日晚間出動無人機，在伊拉克首都巴格達東部發動襲擊，造成真主黨旅三名成員死亡，其中包括一名高級指揮官。

衛報等報導，美軍無人機的在巴格達東部馬什塔爾（al-Mashtal）街區，精確轟炸一輛在繁忙街道上行駛的汽車，引發了幾次巨大爆炸聲，車輛被燒成廢鐵。

據信其中一名死者是真主黨旅高級指揮官薩阿迪（Abu Baqir al-Saadi）。事後有民眾在場聚集，高呼「美國是最大的魔鬼。」現場有大量警察和特警隊戒備。有報導指，群眾亦前往戒備森嚴的美國大使館抗議。

美國中央司令部表示，遭擊斃的指揮官是「針對美國軍人遭受攻擊的回應」。稱這名指揮官負責指揮向駐區內的美軍施襲，並表示「目前沒有跡象表明造成附帶損害或平民傷亡」。

對此，伊朗支持的民兵組織「真主黨精英運動」（Harakat-al-Nujaba）發聲明誓言將進行「針對性報復」，不會讓犯下罪行的人逍遙法外。

伊朗 大使館

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