911合影布希經典照消防員 貝克威斯癌逝 享壽91歲

2001年911恐攻事件兩天後，當時的布希總統於紐約曼哈頓下城「原爆點」，對現場救難人員喊話打氣，並將一隻手臂搭在退休消防員貝克威斯肩膀上，此一畫面成為美國本土遭恐攻後展現團結的經典影像。(美聯社)

退休 消防員貝克威斯(Bob Beckwith)在911恐怖攻擊事件後，於紐約曼哈頓下城的「原爆點」(Ground Zero)見到時任總統布希(George W. Bush)，成為美國本土恐襲後展現團結的經典照片；他的妻子芭芭拉‧貝克威斯(Barbara Beckwith)5日表示，貝克威斯已於4日逝世，享壽91歲。

芭芭拉表示，貝克威斯近年與癌症 病魔搏鬥，4日晚間在照護中心離世。

2001年9月11日，恐怖分子劫機並把飛機撞向舊世貿雙塔，造成2753人死亡。

三天後，長島 居民貝克威斯戴著皇后區164雲梯中隊(Ladder Company 164)的舊版消防員頭盔，在布希發表動人演說時，站在總統身旁。

芭芭拉5日說：「他只是很幸運，對的時間在對的位置；他只是平凡人，受人愛戴且木訥。」

911恐襲發生時，當年69歲的貝克威斯已在從事消防工作30年後退休七年，但他與其他現役和退休的第一線救難人員一樣，在攻擊發生後數小時後，便義無反顧地陸續趕赴現場協助救援。

貝克威斯2011恐襲十周年，接受「美聯社」訪問時表示，他當時在調查建築情況，只是想找個能看到總統的位置；布希當時突然決定繞道，登上他所站的已撞毀76號消防車。

芭芭拉表示，丈夫協助布希總統登上消防車後，他原本準備下來，結果布希要他留在他原位，因而留下這張歷史性照片。

芭芭拉說：「總統問他『你要去哪裡？你要跟我一起在這兒』。」

布希當時用擴音器向消防員、警察等人員發表演說，並把一隻手臂搭在貝克威斯的肩上。

布希當時說：「我可以聽見你們的聲音，全世界都會聽到你們的重生，弄垮這棟大樓的人很快也會聽見我們的聲音。」

群眾聞訊吶喊：「美國！美國！」

這個時刻被各家媒體攝影、拍下照片，成為美國本土恐襲後的韌性象徵，貝克威斯之後登上「時代雜誌」(Time)封面，他自豪的將該照片擺在家裡陳設多年。