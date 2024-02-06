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華郵獨家：馬提斯曾為阿拉伯聯合大公國提供軍事諮詢

記者顏伶如／即時報導
海軍陸戰隊退休四星上將馬提斯(James Mattis)(右)2017年1月獲當時總統川普(左)任命為國防部長。（路透）
海軍陸戰隊退休四星上將馬提斯(James Mattis)(右)2017年1月獲當時總統川普(左)任命為國防部長。（路透）

華盛頓郵報6日獨家報導，美國海軍陸戰隊退休四星上將馬提斯(James Mattis)2017年1月獲當時總統川普任命為國防部長時，並未透露2015年曾為阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德(Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan)提供葉門衝突軍事諮詢。聯邦政府對於馬提斯這段紀錄一直保密，華盛頓郵報2021年援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act，FOIA)提告要求公布資料，耗時兩年半終於取得檔案。

報導指出，現年73歲的馬提斯經常稱讚阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates，簡稱阿聯酋)是華府重要盟友。2010年至2013年間，馬提斯在海軍陸戰隊掌理所有駐中東美軍事務。

2015年，阿拉伯聯合大公國對葉門展開空襲後，穆罕默德秘密聯繫交情深厚的老友馬提斯徵詢意見。阿聯酋與其他阿拉伯國家聯手干預葉門內戰，對抗伊朗撐腰的什葉派激進民兵團體「青年運動」(Houthis)，但聯軍空襲行動導致大量平民傷亡，對於嚇阻「青年運動」卻效果不彰，緊張情勢極可能蔓延為區域混亂。

馬提斯多年派駐中東地區及阿富汗之後，2013年退休。穆罕默德2015年邀請馬提斯擔任軍事顧問後，馬提斯根據聯邦法律規定，2015年6月向海軍陸戰隊與國務院提出申請，請求核准為阿聯酋提供有關葉門衝突的作戰、戰術、資訊及道德等方面的諮詢。

報導指出，馬提斯提出的申請極不尋常：身為退休四星上將的傳奇人物，竟要求為外國元首擔任私人顧問，為一場正在進行中的戰事提供諮詢。

華盛頓郵報指出，馬提斯的申請迅速獲得批准，聯邦政府旋即封鎖消息。馬提斯出任川普國防部長時並未透露這段經歷，提交給美國官箴局(Office of Government Ethics)的工作履歷及財務紀錄也隻字未提。雖然馬提斯曾向參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)秘密通報，但多名參議員卻說從來不曾獲悉。

退休 華盛頓郵報 國防部

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