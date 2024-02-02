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特許通訊擠下康卡斯特 成為美國有線電視新霸主

記者顏伶如／即時報導
有線電視業者特許通訊公司(Charter Communications)擠下康卡斯特(Comcast)，成為當今美國有線電視新霸主。(路透)
有線電視業者特許通訊公司(Charter Communications)擠下康卡斯特(Comcast)，成為當今美國有線電視新霸主。(路透)

華爾街日報2日報導，有線電視業者特許通訊公司(Charter Communications)擠下康卡斯特(Comcast)，成為當今美國有線電視新霸主，特許通訊的致勝關鍵為：盡量保持訂閱客戶緩慢減少，不要像其他競爭對手一樣訂戶大量迅速流失。就在幾個月前，特許通訊公司一度透露考慮退出有線電視市場。

特許通訊公司2日公布報告指出，2023年第4季Spectrum付費電視減少25萬7000訂戶，2023年底擁有共計1412萬訂戶。

相較之下，原為美國有線電視龍頭的康卡斯特，2023年第4季流失38萬9000訂戶，2023年底擁有共計1410萬訂戶。

報導分析，特許通訊擠下康卡斯特的過程，反映了有線電視產業的艱難處境。過去幾個月裡，特許通訊公開表示，有線電視訂閱包裹方案對消費者已失去吸引力，因為越來越多製作單位把獲利效果最好的內容，轉到影音串流平台獨家播放。特許通訊執行長公開表示，懷疑繼續留在付費電視產業是否行得通，因為整個產業已經「破損」。

市場調查公司MoffettNathanson分析師莫夫特(Craig Moffett)說，特許通訊能夠保持傳統電視訂戶流失數量較小的原因在於，提供比對手更具競爭力的優惠價格，較有彈性的包裹方案讓消費者不必訂閱上百個電視頻道。

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