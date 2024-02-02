全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

最新出爐的聯邦統計數據顯示，美國南部幾州人口失蹤率最高，其中奧克拉荷馬州人口失蹤率全國最高。（路透）

最新出爐的聯邦統計數據顯示，美國南部幾州人口失蹤率最高，其中奧克拉荷馬州 人口失蹤率全國最高，路易西安納州、阿肯色州 的人口失蹤率也超過全國平均。平均每天全美有2300名民眾被通報失蹤。

統計資料來源為司法部「全國失蹤人口資料庫」(National U.S. Missing Persons Database，NamUS)，資料顯示每州平均10萬居民當中有多少失蹤人口。人口失蹤率最高的州依次為：奧克拉荷馬州每10萬居民有16人失蹤，亞利桑納州每10萬居民有14.2人失蹤，路易西安納州每10萬居民有12人失蹤，阿肯色州每10萬居民有11.6人失蹤，佛羅里達州每10萬居民有7人失蹤。

人口失蹤率最低的是麻州，每10萬居民有2.7人失蹤。五大湖附近幾州人口失蹤率也較低，威斯康辛州、伊利諾州、印地安納州每10萬居民均約3.3人失蹤，明尼蘇達州則每10萬居民有3.4人失蹤。

美西地區人口失蹤率以俄勒岡州最高，每10萬居民有12.5人失蹤。華盛頓州每10萬居民有10.8人失蹤，加州則每10萬居民有8人失蹤。

新聞周刊(Newsweek)2日報導，在密西西比州 發起失蹤人口指認計畫的密西西比州立大學(Mississippi State University)人類學副教授高萊瑟(Jesse Goliath)指出，聯邦政府並未強制規定失蹤人口資料要通報給「全國失蹤人口資料庫」，因此每州實際失蹤人數要比聯邦公布統計數字還要高。